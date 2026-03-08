Termonukleáris világháborús végveszélyben az ország – úgyhogy nézzed Kecót, milyen jópofán bohóckodik! :'-D

Egészen szürreális kampányt visz Elnök Úr (aki egyébként miniszterelnök, de talán valamiért zavarja, hogy papíron van még egy „önálló” államfő is, és a kormányfő szeretné, ha legalább a fejekben ő lenne a köztársasági elnök is, ezért hívatja magát így, amikor nagyba keccsöl).
Az egy dolog, hogy sorra csinál olyan dolgokat, amiket korábban nem. Viszont olyan ellentmondást, ami a mostani kampányában van, még 2022-ben sem láttunk, amikor a „Fidesz=béke” szlogent hirdetve Orbán Viktor végig telitorokból üvöltötte, hogy: „Menjetek, és harcoljatok!”, meg hogy a végsőkig folytatják a csatát.
Mert az, ahogy Orbán egyszerre igyekszik atomholokauszttal fenyegetni az április 12-én rosszul szavazókat, miközben próbálja megmutatni az Emberi Arcát, és csetlik-botlik az országban, az párját (és pártját) ritkítja.
Persze az egész pályát befocizni és mindenről mindent meg az ellenkezőjét is mondani klasszikus fideszes technika: ha ne adj' isten változna a helyzet, akkor elő lehet bányászni valamit, ami igazolja, hogy mindig is az éppen aktuális narratíva volt a mérvadó.
De az azért mégiscsak újszerű, ahogy néhány óránként váltogatják egymást a Tisza-győzelem esetén el nem kerülhető III., IV. és V. világháború rémvíziói meg az Egyszerű Embernek a világra rácsodálkozó kis pillanatai – hogy azért lássuk: van még itt remény, mosolyogva fogjuk szégyenzacskóba csomagoltatni a rántott gombafelhőt.
Orbán tripla nullás ügynöke, a nemzet influenszere olyan kampányt tol, amiről az utókor sem fog beszélni. Íme a 21. század kisbetűs embere, a mamelukok csinovnyikja, a szinte meg sem animált NPC, akiről annyit kell tudni, hogy semmit sem kell tudni róla.
A miniszterelnök igazságot akar szolgáltatni a gyöngyöspataiaknak, de nem a gyerekeknek, akiket részben az állami iskolarendszer tett tönkre.
Közvélemény-kutatásokra való hivatkozások, kiszólások a támogatottságról, reakciókényszer, szómágiabakik, a tévedhetetlenség mítoszának elengedése – a Fidesz elnöke próbál alkalmazkodni az új helyzethez.
Orbán szerdai bejelentése a katonák energetikai létesítményekhez kirendeléséről annak a jele, hogy a Fidesz megpróbálja felsrófolni a négy éve tartó háborús hangulatkeltést. A 2022-es választások előtt bejött, a támogatottsága kilőtt az utolsó hetekben. De most nagyon más a helyzet, és nem csak azért, mert ez már a harmadik választás, amiben erre fűzik a kampányt.
Szarok a kórházak. Brüsszel nélkül senkik vagyunk. A NER-esek kullancsok, jaj, mégsem. Az elnök szatyor fing. Ezeket nem mi mondtuk, hanem a Fidesz és a különböző leágazásai. Teljes káoszt hozott a Magyar Péter-pánik a kormánypártnál.
Nem sikerült neki. Ez sem. De hát senki nem is gondolta, hogy sikerülhetne.
A kormány kérdéseknek álcázott sejtetésekkel próbálja a pénzszállítós ügyet Magyar Péterre és a Tiszára tolni – ez volt a debreceni kampányesemény fő újdonsága.
„Mifelénk a fizikai erő fontos dolog, a férfiak máig is összeakaszkodnak, hol kéz-, hol lábszkanderre. Ehhez az élethez a nagy vasárnapi húsok, és nem a nagy vasárnapi saláták illenek” – vallotta a miniszterelnök már 30 éve is.
Magyarországon nagyon komoly dolgok történnek.
Elég nagyot üthetett a Fideszen Lázár wc-pucolós mondata.
A miniszterelnök Martonvásáron mesélt a futballkarrieréről.
Ki lehet az, aki már több minisztériumot is vezetett, miközben saját bevallása szerint csak a tea-és kávéfőzésig terjed a tudása?
Szily László szerint Orbán elkövette a legnagyobb hibáját, amikor figyelmen kívül hagyta a magyar választókat világpolitikai ambíciói miatt. Uj Péter ezzel szemben azt gondolja, az Orbán-rendszer jellegéből adódik, hogy nem veszíthetnek választáson. Mindezt élőben vitatják meg.
2002-ben a kormányzó Fidesz elveszítette a választásokat, a politikából pedig pártok vetélkedése helyett hirtelen a mindennapok háborúja lett. Részlet a Győzelmi kényszerből.
Ez a nap is eljött.
Korda Györgyöt a fideszes sajtó 1999-ben még azzal vádolta, hogy olyan rendezvénynek adott helyet a legendás és engedély nélkül épített villájában, amelyik meg akarta buktatni Orbán Viktort és kormányát. Ma már az Ulti Digitális Polgári Körben együtt kártyázik Orbán Viktorral.