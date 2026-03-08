Több önkormányzat is közzé teszi a nemek közötti bérszakadékokra vonatkozó adatait

belföld

„Hét önkormányzat és polgármesteri hivatal fogott össze a március 8-i nőnap alkalmából, hogy más munkáltatóknak is példát mutatva közzé tegye a nemek közötti bérszakadékra vonatkozó adatait, amivel nagy lépést tesznek a munkaerőpiaci átláthatóság és a női munkavállalók egyenlőségének megteremtéséért” – írja közleményében az Amnesty International Magyarország.

A kezdeményezésben részt vesz Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, a II. kerület, a IX. kerület, VII. kerület, XIX. kerület, Fót Város Önkormányzata, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Fotó: Faludi Imre/MTI/MTVA

A szervezet szerint Magyarországon 17 százalékos a nők és férfiak bére közötti átlagos különbség. „Az átláthatóság az első lépés ahhoz, hogy a fizetésünket és a lehetőségeinket a teljesítményünk, és ne a nemünk határozza meg” – mondta Csernus Fanni, az Amnesty szakértője.

Kezdeményezésével a szervezet szeretné felhívni a figyelmet a nemek közötti bérszakadék problémájára és „segíteni a döntéshozókat és munkáltatókat a hamarosan hatályba lépő bértranszparenciáról szóló uniós irányelv előírásainak átültetésében, és támogassa a munkavállalókat a jogaik érvényesítésében”. A szervezet a nőkkel szembeni munkahelyi megkülönböztetésekről, a munkahelyi jogokról ebben az összesítésben foglalkozott.

