Trump hivatalosan is elismerte a venezuelai kormányt, és méltatta Delcy Rodriguezt

Az Egyesült Államok formálisan és jogilag is elismerte a Delcy Rodriguez vezette venezuelai kormányt – közölte Donald Trump, miután nyélbe ütöttek egy aranykereskedelmet érintő kétoldalú dealt.
Az amerikai elnök a Dél- és Közép-Amerikából érkezett állam és kormányfők részvételével tartott csúcstalálkozón megerősítette, hogy Washington szorosan együttműködik Venezuelával és Delcy Rodriguez elnökkel. „Remek munkát végez velünk közösen”, és az amerikai-venezuelai együttműködés révén mindkét ország komoly bevételhez jut a kőolaj-eladásból.
Rodriguez annak a Nicolás Madurónak volt az alelnöke, akit az amerikai hadsereg elrabolt és bíróság elé állított, azzal a váddal, hogy rendszere összejátszott a kartellekkel és kábítószerrel árasztotta el az USA-t. Az új elnök januárban arra panaszkodott, hogy Washington folyamatosan parancsolgat neki.
Trump az Amerika Pajzsa csúcstalálkozó (Shield of the Americas Summit) résztvevői előtt arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok és Venezuela arany- és egyéb ásványkincsek kereskedelmét érintő megállapodást kötött, ami elősegíti a dél-amerikai ország bányatermékeinek értékesítését. Az amerikai pénzügyminisztérium által kibocsátott engedély megtiltja a Minerven, a venezuelai állami aranybányászati társaság számára, hogy üzletet folytasson iráni, észak-koreai, kínai és orosz vállalkozásokkal, valamint magánszemélyekkel.
Donald Trump elnök szavai szerint hamarosan Kubában is a venezuelaihoz hasonló „hatalmas változások” jöhetnek, mert Kuba a végét járja, „nincs pénzük és nincs olajuk”.
Az Amerika Pajzsa nevű kezdeményezést Donald Trump hívta életre, és elvileg a latin-amerikai kábítószer-kereskedő kartellek felszámolására irányul. Az amerikai elnök a teljes kontinensre kiterjedő együttműködést az Iszlám Állam megsemmisítésére az elmúlt évtizedben alakult nemzetközi koalícióhoz hasonlította. A Floridában tartott csúcstalálkozón részt vett az amerikai kontinens számos államának vezetője, ugyanakkor Brazília, Mexikó és Kolumbia vezetői távol maradtak. (MTI)