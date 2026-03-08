Trump hivatalosan is elismerte a venezuelai kormányt, és méltatta Delcy Rodriguezt

Az Egyesült Államok formálisan és jogilag is elismerte a Delcy Rodriguez vezette venezuelai kormányt – közölte Donald Trump, miután nyélbe ütöttek egy aranykereskedelmet érintő kétoldalú dealt.

Az amerikai elnök a Dél- és Közép-Amerikából érkezett állam és kormányfők részvételével tartott csúcstalálkozón megerősítette, hogy Washington szorosan együttműködik Venezuelával és Delcy Rodriguez elnökkel. „Remek munkát végez velünk közösen”, és az amerikai-venezuelai együttműködés révén mindkét ország komoly bevételhez jut a kőolaj-eladásból.

Rodriguez annak a Nicolás Madurónak volt az alelnöke, akit az amerikai hadsereg elrabolt és bíróság elé állított, azzal a váddal, hogy rendszere összejátszott a kartellekkel és kábítószerrel árasztotta el az USA-t. Az új elnök januárban arra panaszkodott, hogy Washington folyamatosan parancsolgat neki.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP

Trump az Amerika Pajzsa csúcstalálkozó (Shield of the Americas Summit) résztvevői előtt arról is beszámolt, hogy az Egyesült Államok és Venezuela arany- és egyéb ásványkincsek kereskedelmét érintő megállapodást kötött, ami elősegíti a dél-amerikai ország bányatermékeinek értékesítését. Az amerikai pénzügyminisztérium által kibocsátott engedély megtiltja a Minerven, a venezuelai állami aranybányászati társaság számára, hogy üzletet folytasson iráni, észak-koreai, kínai és orosz vállalkozásokkal, valamint magánszemélyekkel.

Donald Trump elnök szavai szerint hamarosan Kubában is a venezuelaihoz hasonló „hatalmas változások” jöhetnek, mert Kuba a végét járja, „nincs pénzük és nincs olajuk”.

Az Amerika Pajzsa nevű kezdeményezést Donald Trump hívta életre, és elvileg a latin-amerikai kábítószer-kereskedő kartellek felszámolására irányul. Az amerikai elnök a teljes kontinensre kiterjedő együttműködést az Iszlám Állam megsemmisítésére az elmúlt évtizedben alakult nemzetközi koalícióhoz hasonlította. A Floridában tartott csúcstalálkozón részt vett az amerikai kontinens számos államának vezetője, ugyanakkor Brazília, Mexikó és Kolumbia vezetői távol maradtak. (MTI)