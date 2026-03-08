Trump már azt állítja, hogy az irániak bombázták le az iráni lányiskolát

Az iskola maradványai Fotó: ALI NAJAFI/AFP

Donald Trump elnök szombaton Iránra hárította a felelősséget az Irán déli részén található általános iskola elleni támadásért, amelyben legalább 168 gyermek és 14 tanár halt meg. Ez ellentmond a nagy világlapok, számos szakértő és egy állítólagos belső vizsgálat következtetéseinek, amelyek mind arra jutottak: valószínűleg az amerikai hadsereg felelős a kiemelkedően sok civil áldozatot követelő akcióért.

„Az alapján, amit láttam, ezt Irán tette” – mondta Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak, és „nagyon pontatlannak” minősítette az iráni lőszereket.

Amikor egy újságíró megkérdezte, hogy ez igaz-e, Pete Hegseth védelmi miniszter kitérő választ adott: „Természetesen vizsgáljuk az ügyet. De az egyetlen fél, amely civileket támad, Irán.”

Sírokat ásnak Minabban Fotó: -/AFP

A Fehér Ház korábban nem zárta ki, hogy az amerikai katonaság hajtotta végre a támadást. Irán az Egyesült Államokat hibáztatja a minabi iskola elleni támadásért.

A CNN műholdas felvételek, földrajzi helymeghatározással ellátott videók, amerikai tisztviselők nyilvános nyilatkozatai és lőszerszakértők értékelései alapján arra jutott, hogy a minabi Shajare Tayyiba általános iskola február 28-ai bombázása egy, az épület közelében található katonai komplexumra mért precíziós légitámadás következménye volt. Az iskola közelében működött a Forradalmi Gárda haditengerészeti központja és egy klinikája is.