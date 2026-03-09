A horvát kormány korlátozza az üzemanyagárakat

A horvát kormány hétfői rendkívüli ülésén döntött az üzemanyagok árának korlátozásáról a közel-keleti helyzet és az iráni háború következtében emelkedő olajárak miatt - közölte Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök hétfőn.

A kormányfő elmondta: a közel-keleti háborús helyzet miatt lezárták a Hormuzi-szorost, ami jelentős emelkedést okozott a kőolaj világpiaci árában. A nyersolaj ára jelenleg hordónként 105-107 dollár között alakul, tíz nap alatt mintegy 50 százalékot emelkedve. A kabinet ezért módosítja a kőolajtermékek legmagasabb kiskereskedelmi árát meghatározó rendeletet, valamint az energiahordozók és a villamos energia jövedéki adójáról szóló szabályozást, hogy mérsékelje az áremelkedés hatását a lakosságra - tette hozzá.

Plenkovic közlése szerint kormányzati beavatkozás nélkül az eurodízel literenkénti ára 1,72 euróra (mintegy 650 forint) emelkedne, a rendelet azonban 1,55 euróban (mintegy 585 forint) maximálja az árat. A benzin ára a piaci 1,55 euró (mintegy 585 forint) helyett literenként 1,50 euró (mintegy 566 forint) lesz. A horvát állami szénhidrogén-ügynökség számításai szerint kormányzati beavatkozás nélkül a dízel literenként 24 eurócenttel, a benzin kilenc eurócenttel drágulna. Ez egy átlagos, 50 literes dízeltank esetében mintegy 12 eurós (hozzávetőleg 4500 forint) többletköltséget jelentene, míg a benzin esetében mintegy 4,5 euróval (körülbelül 1700 forint) nőne a tankolás ára.

Nemrég írtuk meg, hogy a szerb kormány ideiglenesen - március 19ig - megtiltotta a kőolaj- és üzemanyagexportot, az ország elsősorban kőolajszármazékokat exportál a szomszédos Bosznia-Hercegovinába, Montenegróba és Észak-Macedóniába.

Mindeközben hosszú sorok alakultak ki hétfőn a montenegrói benzinkutaknál, miután a Montenegrói Olajvállalatok Szövetsége (UNKCG) figyelmeztetett: komoly kockázata van az üzemanyag-ellátás megszakadásának az országban. A szakmai szervezet közlése szerint a közel-keleti válság kezdete óta a nyersolaj, különösen az euródízel beszerzési ára mintegy 30 százalékkal magasabb annál az árnál, amennyiért Montenegróban értékesítik az üzemanyagot.

A kialakult helyzet világszerte feszültségeket okoz: az Egyesült Államokban például több mint 20 százalékkal emelkedtek az olajárak a közel-keleti helyzet és a Hormuzi-szoros körüli szállítási zavarok miatt. (MTI)