A kormány betiltotta az üzemanyagok exportját

Az ezúttal védett árnak nevezett, Orbán Viktor által hétfő délután bejelentett árstopon túl további, az üzemanyagokkal kapcsolatos kormányzati intézkedésről adott tájékoztatást hétfő este Nagy Márton a Facebook-oldalán. Az egyik ilyen lépés az, hogy a kormány megtiltja a nyersolaj, illetve a 95-ös benzin és dízel exportját, és „a leghatározottabban fellép a visszaélésszerű kereskedelemmel szemben”.

Fotó: MARK_KISS

A gazdasági miniszter azt is közölte, hogy az európai uniós minimumszintre csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját, ami a benzinnél 19,25 forintos, míg a gázolajnál 20,48 forintos nettó adócsökkentést jelent. Ez azt jelenti, hogy egy liter benzin jövedéki adója az eddigi 158,8 forint helyett csak 139,55 forint lesz literenként, míg a gázolaj jövedéki adója 148,76 forintról 128,28 forintra változik. Mivel az üzemanyagok jövedéki adóját még áfa is terheli, a változás ennél is nagyobb, nagyjából 23 és 25 forintos.

A kormány döntött arról is, hogy a kereskedők az árstopos (védett) árnál alacsonyabb áron kapják majd a dízelt és a 95-ös benzint, de azt nem közölte a miniszter, hogy mennyivel lesz alacsonyabb a beszerzési ár. Azt megerősítette, hogy felszabadítják az úgynevezett 45 napos biztonsági termékkészletet.

A miniszterelnök üzemanyagárakkal kapcsolatos bejelentéséről és az előző 2021-2022-es üzemanyag-ársapkáról itt írtunk, míg Bujdos Eszter üzemanyag-piaci szakértő első, még a részletek ismerete nélküli reakciójáról itt számoltunk be.

