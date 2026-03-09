A Zöldek lenyomták a CDU-t a baden-württembergi tartományi választáson

A Zöldek nyerték a dél-németországi Baden-Württemberg tartományi választását, szűk előnnyel a Friedrich Merz kancellár vezette CDU előtt.

Sokáig úgy nézet ki, hogy a CDU 15 év után simán visszahódítja az egyik leggazdagabb német tartományt (a választás hátteréről és Baden-Württemberg helyzetéről itt írtunk bővebben), ám végül a Zöldek 30,2 százalékot szereztek, míg a CDU 29,7 százalékon végzett. A két párt egyaránt 56 mandátumot kapott a tartományi parlamentben, így együtt kétharmados többséggel rendelkeznek, ami megkönnyítheti a jelenlegi zöld-kereszténydemokrata koalíció folytatását.

A Zöldek csúcsjelöltje, Cem Özdemir válthatja a politikától visszavonuló Winfried Kretschmannt a miniszterelnöki poszton.

Cem Özdemir (balra) kezét Winfried Kretschmann tartja a magasba a választás estéjén. Fotó: BERND WEISSBROD/dpa Picture-Alliance via AFP

A török bevándorlók gyermekeként Baden-Württembergben született, magát „anatóliai svábnak” nevező Özdemir országosan ismert. Az évek során Németország leghíresebb, bevándorló hátterű politikusává vált Özdemir 18 évesen szerezte meg a német állampolgárságát.

Cem Özdemir Fotó: BERND WEISSBROD/dpa Picture-Alliance via AFP

A zöldpártba 16 évesen lépett be, majd végigjárta a ranglétrát. Volt parlamenti képviselő, EP-képviselő, pártelnök és kancellár-jelölt is. Olaf Scholz koalíciós kormányában (2021-2025) mezőgazdasági miniszterként dolgozott, az utolsó fél évben a liberálisok kiugrása miatt az oktatási tárcát is vezette. A 60 éves politikus fiatal kora óta vegetáriánus, és „szekuláris muszlimnak” tartja magát.

Özdemir a választás után együttműködésre hívta a CDU-t, „egyenrangú partnerséget” ajánlva a következő kormányalakításhoz.

A harmadik helyen az Alternatíva Németországnak (AfD) végzett 18,8 százalékkal, ami a párt eddigi legjobb eredménye egy nyugatnémet tartományi választáson, bár elmarad a kitűzött 20 százalékos céltól.

A Német Szociáldemokrata Párt (SPD) 5,5 százalékkal történelmi mélypontra süllyedt a tartományi választáson, de éppen bejutott a parlamentbe. A párt tartományi vezetője, Andreas Stoch bejelentette lemondását. A liberális FDP és a Baloldal (Die Linke) egyaránt 4,4 százalékot ért el, így nem jutottak be a tartományi gyűlésbe. (MTI)