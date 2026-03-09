„Adok majd órákat, hogyan kell önerőből valakinek lenni” – ajánlotta fel Majka a mandineres Lentulai Krisztiánnak

„Mi történt Majkával? Mi történt Azahriah-val? Ez a mocskos fideszezés…Nincs felelőssége egy előadónak a színpadon, hogy az ilyen típusú gyűlöletet megállítsa?”

– tette fel a kérdést a hétvégi debreceni DPK-gyűlés után Lentulai Krisztián fideszes influenszer, aki Szabó Zsófival Emiliót és feleségét látták vendégül egy stúdióbeszélgetésen. Lentulai meg is osztotta ezt a videórészletet, melyből az is kiderül, Emiliónak nem szimpatikus Majka politizálása, de azért még megvan köztük a „kölcsönös tisztelet”.

A beszélgetés felkeltette a tavaly nyári fejbelövős performansza után a fideszes sajtóban közellenséggé vált Majka figyelmét is, aki az alábbi kommentet fűzte hozzá:

„A legrosszabb benned, hogy gyűlöletkeltéssel vádolsz minket. Az elmúlt 8-10 évben azok az emberek, akiknek a pénzéből élsz (nem piaci alapon) mindent megtettek hogy éppen gyűlöljünk valakit. Sorost, a migránsokat, az ukránokat, Magyar Pétert, Márki-Zayt, Brüsszelt. Erre te fogsz valakit pénzért, hogy utálja a háborút, majd a beszélgetés közben beleviszed egy olyan erdőbe, ahova ő be se akart menni. Szegény egy értelmes mondatot nem tud összehozni, mert arra gondol,hogy »baszki pénzért vagyok itt, nem mondhatok ellent, de megbántani se akarom azokat akikkel amúgy tök jóban vagyok«.”

– írta Majka, aki szerint „egy értelmes világban ez a műsor el sem készül, hiszen annyi érdeklődő van rá, aminek a bevételéből a takarítónőt se tudnád kifizetni.” Végezetül így fejezte be a kommentet:

„Elhiszem, hogy félsz attól, hogyha ez a rendszer bukik, akkor egy olyan világban ébredsz, ahol menned kell melózni, és a teljesítményed alapján kapod a fizetést. Az ilyen típusú emberben az a legrosszabb, hogy ezt pontosan tudja anélkül, hogy egy ózdi villanyszerelő szembesítené vele. Ha akarod, adok majd órákat, hogyan kell önerőből valakinek lenni.”

Lentulait minden jel szerint rossz pillanatban találhatta a komment, mert a válaszban többek között fasznak, senkiházinak, szarházinak, suttyónak nevezte Majkát:

„Amióta diplomáztam, egyfolytában dolgozom, munkanélküli sose voltam. Most meg jön a Majoros, és morálból oktat. Hogy veszed el a munkám, te senkiházi? Írd már le! Akkor kiderülne, miért is »félek«”

– reagált a szakmai integritását megkérdőjelező kommentre Lentulai Krisztián.