Akár tizenkétszer is meghallgatták Orbánt, és jobban félnek Ukrajnától mint Oroszországtól

Orosz hírszerzők Budapesten, ukrán fenyegetés, pénzszállítók bilincsben – Magyarország egyre inkább műveleti területre emlékeztet. Egyre inkább helyzet van. A 444 stúdiójában Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő és Bíró Nagy András politológus elemez.
Bertók Krisztina 2023-ban halt meg 25 évesen, máig tisztázatlan körülmények között. Édesanyja évek óta küzd, hogy megtudja, hogyan vesztette életét a lánya, miközben a hatóságok a mai napig nem hallgatták ki a férfit, akivel párkapcsolatban élt, és aki utolsóként látta őt élve. Az egyszer már lezárt ügyet újranyitották, ez a nyomozás minősített emberölés ügyében zajlik.
Október 23-án a Kossuth térre néző lakásból kikiabálva fejezte ki ellenvéleményét néhány fiatal a miniszterelnök beszéde alatt. Rendőrök mentek fel hozzájuk, nyomozás indult, garázdasággal gyanúsítják őket.
Miért fényes nappal indult az Irán elleni támadás? Meddig tudnak támadni az amerikaiak? És meddig képesek védekezni? Miért jutalomjáték az oroszoknak a Barátság-kőolajvezeték miatti magyar-ukrán vita? Propaganda helyett már pszichológiai hadviselésbe kezdett a Fidesz a fejbe lövős AI-videóval? Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgettünk.