Akármilyen hihetetlen, a Z generáció tényleg átveszi a hatalmat Nepálban

külföld

A nepáli fiatalok lázadását és a közéjük lövető korrupt hatalom drámai bukását lelkesen követte a világ tavaly szeptemberben, de erős kétségek, félelmek lehettek sokakban, hogy az elemi felháborodás elvezet-e végül egy valóban újfajta politikai rendszerhez. A választások ma kihirdetett eredménye alapján azonban erre minden esély megvan:

évtizedek óta nem látott mértékű, alighanem kétharmados győzelmet aratott a Z generációs tüntetők pártja, az új miniszterelnök pedig a Balen néven ismert rapper lesz.

Mármint ő:

A szegény dél-ázsiai országban 2008-ban ért véget a királyság, szintén tüntetések hatására. Az India és Kína között fekvő országnak azóta 13 kormánya volt, és csak a politikai instabilitás és a gazdasági kilátástalanság tűnt állandónak. Ennek ellenére elképzelhetetlennek tűnt, hogy a három nagy párt – két kommunista és egy szociáldemokrata – hatalomba betonozott vezetői, vagyis maga a rendszer leváltható lenne. A szeptemberi tüntetések szédítően gyorsan elérték a kormány bukását, ideiglenes miniszterelnököt neveztek ki, de az országból elmenekülő kormányfő hamarosan visszatért, és magabiztosan készült a márciusi választásokra.

A világ pedig figyelt, mert az elmúlt években Ázsiában és Afrikában kirobbanó Z generációs forradalmak közül a nepálinak nyílt először lehetősége arra, hogy ne csak megdöntse, hanem meg is ragadja a hatalmat.

A harag napja

külföld Z generációs tüntetők Balendra Shah KP Sharma Oli korrupció politikai rendszer Balen nepáli választások nepál fiatalok munkanélkülisége Rastriya Swatantra Párt Nepáli Kommunista Párt
Kapcsolódó cikkek

Terjednek Ázsiában a Z generációs forradalmak

Nepál a legutóbbi ország, ahol a fiatalok vezette tüntetések megdöntötték a hatalmat. Az elmúlt pár évben Srí Lankán, Bangladesben és nemrég Indonéziában is szembekerült az idősödő, korrupt elit a kiábrándult, gyakran munkanélküli fiatalokkal.

Benics Márk
külföld

Felgyújtott parlament, helikopteren menekített miniszterek: a miniszterelnök lemondása sem állította meg a tüntetéseket Nepálban

A tüntetéseket a közösségi média lekapcsolása váltotta ki, de messze nem azért a legdühösebbek a nepáli fiatalok. Politikusok luxuséletet élő gyerekei, kilátástalan gazdasági helyzet és az éleslőszerrel támadó rendőrség is fűti az elmúlt napok zavargásait.

Horváth Bence
külföld

Feloszlatták a nepáli parlamentet, új választások jönnek

Miután a nepáli fiatalok szervezte korrupcióellenes tiltakozások erőszakba torkolltak, és lemondatták a miniszterelnököt, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét nevezték ki az ország ideiglenes miniszterelnökének, aki új választásokat írt ki.

Inkei Bence
külföld

Madagaszkáron katonai hatalomátvételbe torkollott a Z generációs forradalom

Az elnök ismeretlen helyen tartózkodik, a főváros utcáin tömegek ünnepelnek. A hadsereg ideiglenes kormányt alakít, és két éven belül választásokat tart.

Inkei Bence
külföld

Bangladesi választás: a Bangladesi Nemzeti Párt földcsuszamlásszerű győzelmet aratott

Tarique Rahman lehet a következő miniszterelnök.

Mészáros Juli
külföld