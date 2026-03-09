Az orosz nagykövet azt üzente Magyar Péternek, hogy Oroszország nem avatkozik bele a magyar belügyekbe

Nyílt levélben reagált Magyar Péter nyílt levelére Jevgenyij Sztanyiszlavov orosz nagykövet. Többek közt azt írta, bár a diplomáciai gyakorlat nem írja elő a nagykövetek és politikai pártok közti nyílt levelezést, de mivel Magyar is nyílt levelet írt neki, „kénytelen” ugyanígy válaszolni.

Az ügy előzménye, hogy az orosz nagykövetség vasárnap egy Facebook-posztban az RTL kérdésére, amely azt firtatta, valóban „dolgozik-e három fős orosz delegáció, Vagyim Tyitov vagy Szergej Kirijenko vezetésével”, és ha igen, mi a feladatuk. A két név a VSquare eheti hírlevelében szerepelt, miszerint ők dolgoznak a magyar választások befolyásolásán. A reakció figyelemreméltó része volt, hogy úgy emlegették benne Magyar Pétert, hogy az újságírói kérdés nem is rá vonatkozott.Egészen pontosan úgy fogalmaztak:

„Az viszont nem világos, hogy miért kellett Magyar Péter úrnak felvennie ezt a rég lejárt lemez dallamát. Esetleg nem áll olyan jól a választói támogatottsága, és ezért kénytelen ilyen módszerekhez folyamodni? Vagy talán jobb tanácsadókat kellene választania?”

Erre reagált még aznap Magyar Péter, többek közt azt írva, elvárja a tiszteletet „minden magyar emberrel szemben és hazánk szuverenitása kapcsán is”, illetve nyomatékosan felhívta a z orosz vezetést, hogy „tartózkodjanak a magyar országgyűlési választások bármilyen befolyásolásától és a magyarok fenyegetésétől.”

Ezek után jött hétfőn az orosz nagykövet nyílt levele, amiben olyan mondatok szerepelnek:

„Brüsszellel ellentétben Oroszország tiszteletben tartja Magyarország szuverenitását, nem avatkozik be a belügyeibe, és különösen a választási kampányába sem. A választás kizárólag a magyar népé.”

Az orosz nagykövet nyílt levelében emellett úgy fogalmaz:

„Tényleg nem érdemes a magyarokat képzeletbeli orosz fenyegetésekkel ijesztgetni. Ugyanakkor az ilyen inszinuációkra való reagálás a nagykövetség sajtószolgálatának feladata, amely kifejezte, hogy nem érti, miért használnak nyilvánvalóan hamis információkat választási célokra. A jövőben sem fogjuk eltűrni a hamis hírek terjesztését az orosz nagykövetség állítólagos beavatkozásáról a magyar választási kampányba. Biztos vagyok benne, hogy a magyar választók megértik, miért terjesztenek ilyen meséket. Jól emlékeznek arra, hogy a nyilvánosság előtt felkapott, kitalált »orosz nyom« a 2016-os amerikai elnökválasztás során, 2025 júliusában elhalt, amikor Tulsi Gabbard, az amerikai Nemzeti Hírszerzés igazgatója nyilvánosságra hozta azokat az anyagokat, amelyek bizonyítják a hírszerzési adatok hamisítását és Moszkva szerepének politizálását Donald Trump választási győzelmében. Nyilvánvaló, hogy a hírhedt »Kreml keze« csupán a belpolitikai küzdelem banális eleme volt. Hogy ezt a „lejátszott lemezt« be kell-e vonni a magyarországi választási kampányba, azt Önnek kell eldönteni.”

Természetesen Magyar Péter erre a nyílt levélre is gyorsan reagált, azt írva: „Oroszország nagykövete ma folytatta a nyílt beavatkozást Orbán Viktor korrupt kormánya mellett”, és ismét arra szólította fel az orosz felet,