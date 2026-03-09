Az ukrán külügyminiszter szerint „állami zsarolás és állami terrorizmus” az ukrán pénzszállító lekapcsolása

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter egy Varsóban adott sajtótájékoztatón az ukrán pénszállító járművek lekapcsolásáról úgy fogalmazott, hogy Magyarország késelkedése az ukrán tulajdon visszaszolgáltatásában „meglepő”. Azt mondta, nem megy bele ultimátumokba és a zsarolásba, Magyarországot pedig arra kéri, ne vonja be Ukrajnát a választási kampányba.

Andrij Szibiha Fotó: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

Az Ukrinform azt írja, Szibiha szerint az ukrán pénzszállítók letartóztatása „állami zsarolás és állami terrorizmus”. Ehhez hozzátette, hogy a pénzszállító emberek már visszatértek Ukrajnába, de követelik, hogy a magyar fél a nemzetközi joggal összhangban eljárva adja vissza a lefoglalt szállítmányt is.

Csütörtökön az M0-s körgyűrű M4-es és M5-ös közti szakaszán, egy benzinkútnál csapott le a Terrorelhárítási Központ ukrán rendszámú pénzszállító járművekre. Az akcióban hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő.

Az ukrán állampolgárok elfogásáról először az ukrán külügyminiszter adott hírt, aki szerint a bank alkalmazottai rendszeresen végeztek pénz- és értékszállítást Ausztria és Ukrajna között. Az Oscsadbank pedig azt közölte, hogy értékszállító járművei a nemzetközi szállítási és vámszabályok betartásával közlekedtek.

Az ügyre reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közleményt adott ki, amelyben magyarázatot követelt Ukrajnától arra, hogy a lefoglalt szállítmány „az ukrán háborús maffia pénze-e”. Azt is állította, hogy a pénzszállítmány kíséretében olyan emberek voltak, akik szerinte egyértelmű kapcsolatban állnak az ukrán titkosszolgálatokkal. A pénzszállítók elfogása után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást.

A történtek után az ukrán külügyminisztérium arra figyelmeztette az ukrán állampolgárokat, hogy „a magyar hatóságok önkényes intézkedései miatt lehetőleg tartózkodjanak a Magyarországra utazástól”.

A magyar és az ukrán vezetés között ismét feszültséget okozó „túszejtéses” akció azután robbant ki, hogy, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön azt mondta, reméli, Orbán Viktor nem fogja blokkolni az ukránoknak szánt európai uniós támogatást, különben megadja a hadseregnek az elérhetőségét, beszélgessenek el vele ők.