Bíró-Nagy András a 444-nek: Túl jól sikerült az „ukránozás”

A kormánypártnak nincs más, nincs erősebb kártyája, mint a háborúval való rettegtetés, ezért ezt építik hónapok óta, hogy ebben a helyzetben Orbán Viktor és a Fidesz tud lenni a béke szigete és a biztos választás – mondta a stúdiónkban, a Helyzet: van! című műsorunkban Bíró-Nagy András a Policy Solutions vezetője, politológus. A szakember elmondta, hogy több mérést végeztek arról, hogy miben van kompetenciaelőnye Orbánéknak és nem sok ilyen maradt. Nem tudnak belpolitikai témákkal kampányolni, viszont három olyan téma van, ami a Fidesznek kedvez: a háborúból kimaradás, a migráció és a családtámogatás kérdése. Ezek közül a háború tematikájával lehet igazán mobilizálni Bíró-Nagy szerint.
„Ha a tervezőasztalról nézem ezt a kampányt, akkor én sem tudnék olyan témát választani, ami potenciálisan a Fidesznek ebben a szorult helyzetében ennél több sikerrel kecsegtet” – mondta.
Bíró-Nagy megosztott egy megdöbbentő felmérési adatot is: 2025-re Zelenszkij reputációja a magyar társadalomban Putyin számaihoz romlott. 65 százalékos elutasítottsága van az orosz elnöknek az össztársadalomban, míg az ukrán elnök esetében 64 százalék ez a szám.
„Ilyen szempontból akár elbizonytalanító szándékkal is és fideszes mobilizációs szempontból is egy érthető stratégia. Úgy foglalnám össze, hogy túl jól sikerült az »ukránozás« az elmúlt 3-4 évben és ezért organikusan nőtt ki ezekből az eredményekből, hogy most felteszik az utolsó kártyára Zelenszkijt is.”
Ezért rendkívül szerencsétlen mondat az, amit Zelenszkij elmondott. Annál szebb ajándékot, amit a nyugatiakkal szövetséges Zelenszkij csütörtökön mondott a választás előtt 38 nappal, a Fidesz aligha kaphatott volna – írtuk elemző cikkünkben. Így szólt az ukrán elnök mondata: „Reméljük, hogy az az egy személy az EU-ban nem fogja blokkolni a 90 milliárd euró[nyi hitel]t vagy annak az első részét, és hogy az ukrán katonák fegyverekhez juthatnak. Ellenkező esetben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, hadd hívják fel és beszéljenek erről a saját nyelvén.”
Ezt követte az ukrán pénzszállító lekpacsolása. Az egyre intenzívebb ukrán–magyar konfliktussorozatba illeszkedő ügyet Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter robbantotta péntekre virradóra azzal a közlésével, mely szerint hét ukrán állampolgárt „ejtettek túszul” a magyar hatóságok Budapesten. A külügyminiszter elmondása szerint a „túszok” az ukrán állami Oscsadbank alkalmazottai voltak, és szabályos körülmények között szállítottak készpénzt és értékeket Ausztriából Ukrajnába. A TEK csapott le rájuk, a NAV pedig azt közölte, pénzmosás gyanúja miatt indítottak eljárást. A szállított pénzt és aranyat lefoglalták, az Oscsadbank jogi lépéseket tesz.
Bíró-Nagy szerint ezek az események vezettek oda, hogy arról szól újra a kampány, amiről a Fidesz szeretné, hogy szóljon. Ez már egy olyan pillanat volt, amelyet Magyar Péter sem hagyhatott figyelmen kívül. Ő ugyanis a számára kedvező, belpolitikai témákhoz szokott ragaszkodni. Zelenszkij szavaira azonban reagált.
„Muszáj volt bemennie abba a regiszterbe is, hogy ő nem egy Márki-Zay Péter 2.0, hanem kifejezetten érti azt, hogy ennek mi a belpolitikai jelentősége és érti, hogy erre hogyan kell belpolitikailag reagálni”.
Minden nap, amit ezzel töltenek a kampányban, az a Fidesz pályáján való játékot jelenti, mondta Bíró-Nagy. Eközben Magyarnak belpolitikai téren komoly versenyelőnyei vannak.
„Ha ilyesmi témákra vissza tud menni a közbeszéd, akkor tudna Magyar a hazai pályáján dolgozni a következő hetekben.”
Az olajár emelkedése kapcsán a politológus arról beszélt, hogy addig, amíg csak a Barátság kieséséről volt szó, szívesen beszéltek a kormánypártok, az iráni válság kitörésével azonban ezt a témát a jelek szerint elengedte a Fidesz, hisz ez már egy valódi válság, amelyre egyelőre nem látszik a megoldás, márpedig Orbán nem szokott valódi válságokkal kampányolni, csak olyanokkal, amelyeket „szájkaratéval” meg lehet oldani.
A teljes adást, amely Buda Péter interjúval kezdődött, itt lehet megnézni:
Orosz hírszerzők Budapesten, ukrán fenyegetés, pénzszállítók bilincsben – Magyarország egyre inkább műveleti területre emlékeztet. Egyre inkább helyzet van. A 444 stúdiójában Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő és Bíró Nagy András politológus elemez.
