Forrás

Borízű hang #260: Zárójel ád 1: Irán. Zárójel ád 2: Ízhajlítás [rövid verzió]

podcast

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

És ez az, kérem szépen, amiről nem szoktunk beszélni. Geopolitikai elemző műsorunk fellebbenti a fátylat. Ád három, zárójel.

  • 00:00 Tartalomjegyzék. A földből előbúvó férgek kínai ünnepe. Húslégyszülés Winkler Róbert szemöldökében.
  • 02:34 Nógrádi György nedves álma: Irán. Zárójel: Irán. Ád 1: Irán. A Nógrádi-slop. A híres pornó-definíció.
  • 07:03 A Nógrádi-Pintér-Korda-Orbán-ultiparti. Nógrádi és a menekültválság. Bakondi megint mozog. Pénteken Újlipótban, a Darbandban és a Flying Birdben még nem is sejtették.
  • 13:18 Mojtaba, az utód. A tizenkettes messianisztikusok. A Homeini-unoka. Suicide by geopolitika.
  • 17:56 Ád kettó: Hozrmuzi szoros. A kilőtt iráni hadihajó. A General Belgrano és a Kurszk.
  • 20:54 Miért most lőnek? Minden nap más ok a bombázásra. Hamenei fatvája az atom ellen.
  • 27:21 A kurdok kihasználása. Halottak ezrei és Netanjahu belpolitikai céljai. Halottak ezrei és Pedro Sánchez belpolitikai céljai.31:51 Kétarcú igénytelenség szellemi fogyatékosoknak. Ki pezsgőzik április 13-án?37:08 Gödölye-gida-gate.
  • 39:45 A nagy bajai ízhajlítás. Halászlé pangáziusszal, busával és márnával.
  • 44:12 Zárójel: Likár László. A régi jó MAFC.
  • 47:54 A kraftsörarmageddon újabb jelei. Eladták a Brewdogot. Az újbaloldali vízvezetékszerelőnő, aki faragetalanította Manchestert.
podcast borízű hang halászlé kosárlabda mafc hormuzi-szoros drogháború darband Izrael ulti 444 podcast gödölye podcast nógrádi györgy Irán választás 2026 Benjamin Netanjahu geopolitika
Kapcsolódó cikkek

Borízű hang #260 [H]: Zárójel ád 1: Irán. Zárójel ád 2: Ízhajlítás

A földből előbúvó férgek ünnepe és a Nógrádi-slop. Minden geopolitikai elemző rémálma: a lezárt Hormuzi-szoros. Sittesek for Orbán. Bezárják-e a választásokig az összes szórakozóhelyet? Gödölye-gida-gate. Halászlékalandok.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
podcast

Közel 150-en eltűnhettek, miután elsüllyedt egy iráni hadihajó Srí Lanka közelében

Hírügynökségi források szerint a hadihajót az Egyesült Államok támadta meg.

Molnár Kristóf
külföld

Keir Starmer újabb pofont kapott, ezúttal egy hagyományosan munkáspárti körzetben veszített választást a pártja

Az időközi választáson meglepetésre a Zöldek jelöltje, egy vízvezeték-szerelő győzött, a munkáspárti jelölt csak harmadik lett.

Inkei Bence
külföld