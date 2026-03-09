Borízű hang #260: Zárójel ád 1: Irán. Zárójel ád 2: Ízhajlítás [rövid verzió]

Az előfizetők (de csak a Belső kör és Közösség csomagok tulajdonosai!) már szombat hajnalban hozzájutnak legfrissebb epizódunk teljes verziójához. A hétfőn publikált, ingyen meghallgatható verzió tíz perccel rövidebb. Itt írtunk arról, hogy tudod meghallgatni a teljes adást.

És ez az, kérem szépen, amiről nem szoktunk beszélni. Geopolitikai elemző műsorunk fellebbenti a fátylat. Ád három, zárójel.