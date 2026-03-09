Buda Péter a 444-nek: Elérkezhetünk egy olyan pillanathoz, amikor a közvélemény számára életszerű lesz, hogy találnak egy robbanószerkezetet

Buda Péter volt nemzetbiztonsági főtiszt, nemzetbiztonsági elemző, az orosz hibrid hadviselés szakértője volt a vendége hétfő reggeli Helyzet: van! című műsorunknak. Ahogy arról mi is beszámoltunk, Buda már pénteken azt írta az elemzésében, hogy a magyar kormány szerepe annyira fontos Putyin számára, hogy „megmentéséért külön titkosszolgálati csapatot telepít Budapestre”. Most ezt a témát fejtették ki a műsorban hosszabban.

Buda azzal kezdte, nem kellene nagy meglepetést okoznia, hogy az orosz titkosszolgálatok műveletekbe kezdenek a magyar választásokon, hisz így tesznek minden régiós országban. Ezek a műveletek – mondja – mindig az adott környezethez vannak adaptálva, ezt a mostanit az teszi különlegessé, hogy olyan még nem volt, hogy az oroszbarát magyar kormánynak esélye van a választás elvesztésére.

Arra a kérdésre, hogy vajon '22-ben is jelen lehettek-e, azt mondta, „feleslegesen nem égetik az üzemanyagot”, akkor nem számíthattak arra, hogy veszélyezteti az akkori ellenzék Orbánék hatalomban maradását.

Buda Péter a stúdiónkban

Szóba került Szergej Kirijenkó személye is, akit Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró információi szerint azzal bízott meg a Kreml, hogy befolyásolja a kampányt és segítse Orbán Viktor választási győzelmét. Kirijenkó Putyin első kabinetfőnök-helyettese és a Roszatom egykori vezetője, és a moldáv választásokba való orosz beavatkozást is levezényelte. Panyi szerint ő nincs Budapesten, ő Moszkvából irányítja a folyamatokat, egy három fős orosz titkosszolgákból álló stáb viszont igen. a Kreml természetesen tagad.

Buda a műsorban arról beszélt, az ő csoportjának az irányítása teljes mértékben megfeleltethető a szovjet időkben, a KGB-ben megismert irányítási metódushoz.

„Az, hogy az ő neve is megjelenik ebben, az azt jelenti, hogy nincs a véletlenre bízva. Tehát nem egy-két kósza titkosszolgálati műveletről van szó, hogy »toljanak meg valamit«, hanem annak a fajta külpolitikai stratégiának van alá rendelve, amelynek közvetlen felügyelete Putyin alá van rendelve” – mondja Buda.

A moldovai választásnak – amelyről itt írtunk hosszabban – azért van jelentősége a nemzetbiztonsági elemző szerint, mert „makettszerűen” lehet belőle látni, mi történik ilyen helyzetben, hogyan dolgozik ez a bizonyos orosz különítmény. Buda szerint épp ezért sokkal korábban fel is lehetett volna készülni minderre.

Ezeknek a műveleteknek az elsődleges frontvonala a nyilvánosság, a szürke és a fekete propaganda. Az ellenzéknek úgy lehetetett volna felkészülni jobban, ha az embereknek korábban elmagyarázták volna, hogy ezekre lehet számítani és „kipukkasztani” ezeknek a hatását. Kiemelte, hogy „nem mi kezdtük” a most zajló háborút – gondolva itt az Ukrajnában zajló háborúra – hanem „mi meg akarjuk védeni a Nyugatot”. Buda szerint, még ha költséges is egy információs háború „megvívása”, még mindig jobb, mint egy valóságosé.

„Tulajdonképpen a gyakorlat az ugyanaz, mint a szovjet időkben volt, nyilván alkalmazkodva a mai digitális technikákhoz. Ha ezeket megismerjük, akkor azonnal fel fogjuk ismerni, hogy kinek a keze van emögött. Ezek a fajta aktív intézkedések a propagandáktól – beleértve a szürke és fekete propagandáktól – a dezinformáción keresztül, a hamisítványok felhasználásával történő lejáratáson át a befolyásolási műveleteken keresztül egészen a szabotázs akciókig terjednek.”

Buda Péter beszélt az ún. STORM 15-16 csoportról is, amelynek profiljában megbízhatónak tűnő honlapok felépítése és információk terjesztése szerepel. A munkájuk egy koreográfiába illik. Lehoznak egy teljesen fekete propaganda cikket, amire még oda sem figyelnek az emberek. Ezután lehoznak egy hasonló történetet. Ebbe illik az ukrán pénzszállító lekapcsolásának a története Buda szerint, ami már elő volt készítve korábban egy olyan „bornírt” írással, mi szerint Magyar Péterék kaphattak Ukrajnából pénzt.

Rényi Pál Dániel kollégánk az ukrán pénzszállító kapcsán megkérdezte, hogy elképzelhető-e kooperáció a kormány és az orosz titkosszolgák között, hisz ehhez az akcióhoz a NAV és a TEK is kellett, ők kapcsolták le a szállítmányt. „Természetesen” – válaszolta erre Buda, aki szerint ez a kooperáció inkább politikai szinten működhet, azt nem tartja valószínűnek, hogy a magyar szolgálatok ebben tevőlegesen részt vennének. Szerinte az is árulkodó, hogy az elmúlt években a nyilvánosságban nem lehetetett hallani arról, hogy orosz titkosszolgákat utasítottak volna ki az országból, miközben azok egyértelműen aktívak hazánkban. Nagyon fontosnak tartja Buda az utolsó, kritikus két hetet a választásokig. Emiatt elképzelhetőnek tartja az ún. „hamis zászlós műveleteket”.

„Elérkezhetünk egy olyan dramaturgiai pillanathoz, amikor a közvélemény számára életszerű lesz, hogy valamelyik rendvédelmi szerv, vagy a honvédség talál egy kritikus infrastruktúra mellett vagy a vasúti sínek mellett egy robbanószerkezetet, éppen, mikor odaérkezne a vonat. Ez egy extrém forgatókönyv, de nagyon sokáig azt sem hittük, hogy eljutunk odáig, ahova most eljutottunk. Érdemes ezzel hipotézisszerűen foglalkozni.”

Innentől kezdve nagyon könnyen össze lehet mosni az ukránellenes hangulatot az ellenzékkel szembeni kritikával. Hasonló műveletek ugyanis előfordultak Oroszország érdekszféráiban.

Buda szerint az április 12-i választással nem ér véget a politikai küzdelem. Ha új kormány kerül hatalomra, amely nem az Oroszországtól való függés mentén külpolitizál, akkor életbe léphetnek a társadalom destabilizációjára irányuló műveletek, például szélsőséges csoportok támogatásával.

„Én hiszek abban, hogy vannak olyan kollégák, akik felesküdtek az Alkotmányra és azt komolyan gondolták, tiszta az értékrendjük” – mondta Buda Péter arra a kérdésre, hogy okozhat-e a nyugati-orosz konfliktus megosztottságot a magyar titkosszolgálatokban.

Végül szóba került az, hogy az orosz befolyás erősödése okozhat-e politikai törést is például a magyar-amerikai viszonyban. Buda szerint ami igazán fontos, hogy a titkosszolgálatok „szárazon tartják a puskaport”, magyarul az Egyesült Államok szolgálatai minden bizonnyal közelről követik, mi történik a a magyar választáson.

„Egy NATO országba ilyen szinten beengedni Oroszországot, mint amennyire bent van már most és amennyire még inkább bent lesz, ha nem vigyázunk, ez az egész NATO-t veszélyezteti és ezen keresztül az Egyesült Államokat is veszélyezteti. Az USA jelenlegi vezetésében is tisztában vannak azzal, hogy Oroszországból valódi barát, valódi szövetséges nem lesz”

Végül szóba került a Barátság kőolajvezeték ügye. Buda szerint az infrastruktúra megkárosítása jó eszköz volt a konfliktus kiélezésére, elképzelhető, hogy eleve ez volt a cél. A teljes adást itt lehet megnézni:

Az orosz titkosszolgákkal kapcsolatban Magyar Péter is megszólalt. „Kádár János óta Orbán Viktor az első, aki behívja az oroszokat a hazánkba. Követeljük a magyar választásokba való külső beavatkozás azonnali leállítását!” – írta és hozzátette: „Egészen példátlan, hogy a bukás előtt álló hatalom saját érdekében külső beavatkozással akarja befolyásolni a magyar választást. Felszólítom Orbán Viktort, hogy haldéktalanul állítsa le az akciót, és utasítsák ki Magyarországról a diplomáciai fedésben ideérkező orosz titkosszolgákat!”