Donald Tusk szerint Zelenszkij túl messzire ment a legutóbbi kijelentésével, de az ukrán–magyar feszültség fő oka Orbán nyíltan Putyin-párti politikája

Donald Tusk lengyel miniszterelnök az új holland kormányfőt, Rob Jettent fogadta hétfőn Varsóban. A találkozót követő közös sajtóértekezleten kaptak kérdést a Barátság kőolajvezeték ügyéről is.

Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

Abban mindketten egyetértettek, hogy az ügyben „nagyon gyakorlati megoldásra” van szükség. Tusk szerint Ukrajna támogatása egész Európa érdeke is, mert Kijev veresége „radikálisan növelné a Lengyelországgal és a keleti szárnyon fekvő más országokkal szembeni fenyegetést”. A lengyel miniszterelnök kifejezte abbéli reményét, hogy Ukrajna „előáll valamilyen ötlettel” a felesleges feszültség enyhítésére:

Itt a szavakra és a tettekre is gondolok

– jelentette ki.

Tusk azt is megjegyezte: a feszültség oka elsősorban Orbán Viktor miniszterelnök nyíltan Putyin-párti politikája. Hozzáfűzte: szeretné, ha az európai partnerek maximális megértést tanúsítanának, még úgy is, hogy Zelenszkij elnök (a magyar kormányfőre vonatkozó) kijelentésével túl messzire ment”.

A lengyel kormányfő szerint az Ukrajnának szánt kölcsön ügyében Európának nagyon hatékonyan kell végrehajtania döntéseit. A lengyel kormányfő úgy vélekedett: Európa „nyugodtan felhasználhatja” a 90 milliárd eurót Ukrajna számára anélkül, hogy jóváhagyásra várna Budapesttől, mivel Magyarország már előzetesen „aláírta a (kölcsönről szóló) döntést”.

„Nem fogunk folyton visszatérni erre a kérdésre csak azért, mert Orbán úr jelenleg kedvezőbben viszonyul Oroszországhoz, mint Ukrajnához”

– jelentette ki Donald Tusk.

Rob Jetten pedig felidézte: az ügyről vasárnapi kijevi látogatása során Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek elmondta, hogy fontos pragmatikus megoldást találni, és „biztosítani a magyar-ukrán feszültségek csökkentését”. (via MTI)