Döntött a Kúria: mégsem kampányolhat Vajda Zoltán Magyar Péter-idézettel

A jelenleg az MSZP-frakcióban ülő, de a választáson már függetlenként induló Vajda Zoltán a „nem elég nyerni, hanem nagyon kell nyerni” idézettel kampányol, és plakátjain fel is tüntette az idézet forrását, Magyar Pétert, sőt, a „Vajda Zoltánnal a rendszerváltó kétharmadáért” és „Vajda Zoltánnal a Tisza kétharmadáért” üzeneteket is. A helyi választási bizottság el is tiltotta ezektől, de a Nemzeti Választási Bizottság Vajdának adott igazat, mondván, nem tüntette fel kampányanyagain a Tisza Párt nevét.

A Kúria azonban most megváltoztatta az NVB döntését, mondván, hogy a „Vajda Zoltánnal a Tisza kétharmadért!” szlogen valóban nem felel meg „annak az alkotmánybírósági és kúriai gyakorlatban kialakult követelménynek, amely szerint a kampányeszköznek egyértelműen és nyilvánvalóan kell közvetítenie, hogy kinek a támogatására ösztönöz. A kampányüzenetek összhatásukban alkalmasak arra, hogy a választópolgárok számára a jelölt és egy másik, a választáson induló párt közötti kapcsolat látszatát keltsék, ami sérti a választási eljárás alapelveit.”

Vajda Zoltán Budapest 14. sz. egyéni választókerületében indul, ahol a Tisza jelölje Szabó Alexandra lesz. (via Telex)

Budapest 14

X–XVI–XVIII. kerület március 7. 8:06
Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben.
Fontos jelöltek
  1. Szatmáry Kristóf
    Szatmáry Kristóf
    FIDESZ
  2. Dr. Szabó Alexandra
    Dr. Szabó Alexandra
    Tisza
  3. Vajda Zoltán
    Vajda Zoltán
    független
  4. Kocsis-Cake Olivio
    Kocsis-Cake Olivio
    DK
A korábbi választások alapján
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
