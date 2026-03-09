Döntött a Kúria: mégsem kampányolhat Vajda Zoltán Magyar Péter-idézettel

A jelenleg az MSZP-frakcióban ülő, de a választáson már függetlenként induló Vajda Zoltán a „nem elég nyerni, hanem nagyon kell nyerni” idézettel kampányol, és plakátjain fel is tüntette az idézet forrását, Magyar Pétert, sőt, a „Vajda Zoltánnal a rendszerváltó kétharmadáért” és „Vajda Zoltánnal a Tisza kétharmadáért” üzeneteket is. A helyi választási bizottság el is tiltotta ezektől, de a Nemzeti Választási Bizottság Vajdának adott igazat, mondván, nem tüntette fel kampányanyagain a Tisza Párt nevét.

A Kúria azonban most megváltoztatta az NVB döntését, mondván, hogy a „Vajda Zoltánnal a Tisza kétharmadért!” szlogen valóban nem felel meg „annak az alkotmánybírósági és kúriai gyakorlatban kialakult követelménynek, amely szerint a kampányeszköznek egyértelműen és nyilvánvalóan kell közvetítenie, hogy kinek a támogatására ösztönöz. A kampányüzenetek összhatásukban alkalmasak arra, hogy a választópolgárok számára a jelölt és egy másik, a választáson induló párt közötti kapcsolat látszatát keltsék, ami sérti a választási eljárás alapelveit.”

Vajda Zoltán Budapest 14. sz. egyéni választókerületében indul, ahol a Tisza jelölje Szabó Alexandra lesz. (via Telex)