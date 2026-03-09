Erdős Norbert bejelentett egy játszótérépítési projektet, amit már 2022-ben is bejelentett

POLITIKA

Zseniális trükköt vetett be a kampányfotók koronázatlan királya, Erdős Norbert. A dél-békési választókerület fideszes parlamenti képviselője novemberben a kampány addigi legjobb képét készítette el, amikor egy kátyús gádorosi utcán pózolt egy „dolgozunk rajta” feliratú táblával. Ezúttal egy olyan leendő játszótér előtt pózolt a táblával, aminek megépítését már 4 éve is bejelentette.

Erdős 2022. május 26-án posztolt először a fejlesztésről. Pusztaföldvár I. Családi napján jelentette be, hogy a település 100 millió forintot nyert egy TOP Plusz-os pályázaton két játszótér és egy konditerem építésére, valamint egy padokkal övezett sétány kialakítására. Erdős a támogatás céljáról és összegéről készített egy táblát, amit a kezében tartott, amikor Sonkolyos Szabolcs pusztaföldvári polgármesterrel fotózkodott.

Sonkolyos Szabolcs és Erdős Norbert
Forrás: Erdős Norbert/Facebook

Szűk négy évvel a bejelentés után Erdős ismét a faluba látogatott, hogy újra bejelentse a projektet. Posztjában ismét leírta, hogy Pusztaföldvár 100 millió forintot nyert el két játszótér és egy sétány megvalósítására. „A beruházást még az előző településvezetés indította el, a jelenlegi önkormányzat pedig kisebb módosításokkal továbbvitte és eljuttatta a megvalósítás küszöbéig.”

Mivel az építkezés még mindig nem indult el, Erdős az ikonikus „dolgozunk rajta” feliratú táblával pózolt az egyik játszótér leendő helyszíne előtt. Négy év alatt csak annyi változott, hogy a képviselő mellett nem Sonkolyos Szabolcs, hanem az őt 2024-ben legyőző Kaczkó Pál pusztaföldvári polgármester állt.

Erdős Norbert és Kaczkó Pál
Forrás: Erdős Norbert/Facebook

És hogy mikor kezdik el építeni a 2022-ben bejelentett játszótereket? Idézzük Erdőst: „a közbeszerzés lezárása napokon, heteken belül megtörténhet, ezt követően – az időjárás függvényében – elindulhatnak a munkálatok”.

Erdős februárban egyébként egy 140 méteres járdaszakaszt és egy félkész útfelújítási projektet adott át. A politikus választókerületével, a rendszerváltás óta lejtőn lefelé csúszó dél-békési körzettel ebben a cikkben foglalkoztunk hosszabban.

POLITIKA játszótér felújítás fidesz békés megye békés 04 Erdős Norbert választás 2026 pusztaföldvár
Kapcsolódó cikkek

A kampány eddigi legjobb képe: „dolgozunk rajta” feliratú táblával pózolnak a fideszesek egy kátyús utcán

Erdős Norbert parlamenti képviselő és Szilágyi Tibor gádorosi polgármester magasra tette a lécet.

Molnár Kristóf
POLITIKA

„Dolgozunk, csináljuk” – Erdős Norbert átadott egy 140 méteres járdaszakaszt, majd egy félkész útfelújítási projektet

A dél-békési választókerület fideszes parlamenti képviselője továbbra is aktívan kampányol.

Molnár Kristóf
POLITIKA

„Orbán vagyok én is, de szégyellem” – a Fidesz magára hagyta Dél-Békést, de a falvakon még bukhatja a győzelmet a Tisza

Orosháza a rendszerváltás óta csúszik lefelé, az ipar leépítése miatt elvándorlással küzdő városnak a Fidesz sem segített. A kormánypárt 2024-ben elvesztette a polgármesteri pozíciót, azóta az orosházi közhangulat ellene fordult. A Fidesz csak a falvakban bízhat, de a választókerület esélyese így is a Tisza.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor
POLITIKA