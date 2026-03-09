Erőszakos támadás érte a Mi Hazánk aktivistáját

„A Mi Hazánk Mozgalom aktivistáját brutális támadás érte Mezőtúron, miközben önkéntesként segítette a kampánymunkát választási plakátok kihelyezésével” - tudatta a párt közleményben. Beszámolójuk szerint az aktivista este 11-kor egyedül plakátozott, ám amikor az utolsó plakátot helyezte volna ki a városi sportcentrum közelében, „egy agresszívan fellépő férfi számonkérte rajta a plakátolást, majd váratlanul megütötte” őt, minek következtében a földre esett, horzsolásokat és zúzódásokat szenvedett. A támadó mindeközben a Mi Hazánkat és annak vezetőit szidalmazta.

A Mi Hazánk az Elég a bűnözésből szlogennel kampányol az országgyűlési választásokra. Fotó: Kristóf Balázs/444

A párt azt írja: kiáll az aktivistái mellett és határozottan elítéli a politikai indíttatású erőszak minden formáját.

Nem ez volt az első erőszakos eset ebben a kampányban.

Január végén például a Tisza önkénteseit baltával fenyegette meg egy férfi Debrecenben, februárban a Kutyapárt tatabányai jelöltjét fenyegették késsel kopogtatás közben, Vitályos Eszter fideszes képviselő pedig a hétvégén számolt be arról, hogy Szentendrén egy aktivistájukra gázriasztó pisztollyal lőttek rá aláírásgyűjtés közben.