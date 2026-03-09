Felgyújtottak és levizeltek egy Dobrev-plakátot, a DK feljelentést tesz

„Ide vezet a macsó acsarkodás.”
Ezzel felütéssel tett közzé videót Dobrev Klára, a DK elnöke, amelyben egy olyan felvételt mutatnak be, amin valakik felgyújtanak majd levizelnek egy Dobrev-plakátot. A DK elnöke jelezte: feljelentést tettek az ügyben.
Nem ez volt az első ilyen eset, amit a DK bemutatott, korábban egy olyan felvételt is közzétettek, amin egy fiatal férfi egy garázsban, feltehetően nem valódi fegyverrel céloz, majd lő egy szórólapra, amin Dobrev Klára és Jakab Péter látható.
Január végén a Tisza önkénteseit baltával fenyegette meg egy férfi Debrecenben, februárban a Kutyapárt tatabányai jelöltjét fenyegették késsel kopogtatás közben, Vitályos Eszter fideszes képviselő pedig a hétvégén számolt be arról, hogy Szentendrén egy aktivistájukra gázriasztó pisztollyal lőttek rá aláírásgyűjtés közben.
A Mi Hazánk szintén hétfőn jelezte, hogy egy aktivistájukat erőszakos támadás érte plakátolás közben.
A videón egy fiatal férfi lő rá Dobrev és Jakab plakátjára.
Nyolc rendőr szállt ki a helyszínre, hogy lekapcsolják az elkövetőt.
Nagy Dávid pártigazgató erről és egy „vaslapátos-agyonverős” videóról is írt a közösségi oldalán.
A férfi azt állítja, lakásoknál kampányolt, becsengetett egy házba, majd az ablakból rálőttek.
Nem ez az első eset, amikor a kampányban fizikai erőszak éri valamelyik párt aktivistáját.