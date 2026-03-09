Irán új legfőbb vezetője a meggyilkolt ajatollah, Ali Khamenei fia

Vasárnap már tudni lehetett, hogy a volt iráni legfőbb vezető, a meggyilkolt ajatollah Ali Khamenei utódját kiválasztó egyházi testület többé-kevésbé többségi konszenzust ért el, ám azt egy ideig nem közölték, hogy kit választottak, ugyanis a szakértői testület egyik tagja szerint még néhány akadályt le kellett küzdeniük.

Mivel az előző legfelsőbb vezetőt, Ali Hámeneit kilőtték az izraeli-amerikai támadások alatt, és a katonai koalíció továbbra is vadászik az iráni vezetőkre, a testület tagjai végül nem is mertek személyesen találkozni, hanem távmunkában választották ki az új vezetőt.

Irán legfőbb vallási vezetője ezentúl Ali Khamenei fia, Mojtaba Hamenei.

Az egyik ajatollah, Heidari Alekasir korábban azt mondta, a jelöltet a néhai legfőbb vezető útmutatása alapján választották ki, miszerint Irán legfőbb vezetőjét „az ellenségnek gyűlölnie kell”, nem dicsérnie.

Mojtaba Hamenei 2016 decemberében. Fotó: REZA B/Middle East Images via AFP

„Még a Nagy Sátán is megemlítette a nevét” – mondta a magas rangú pap a kiválasztott utódról, miután Donald Trump kijelentette: a megölt legfelsőbb vezető fia, Mojtaba Hamenei az esélyes, de ez Amerikának „elfogadhatatlan” választás. Trump ráadásul arról is beszélt, hogy szerinte Hamenei fia „egy súlytalan figura”. „Részt kell vennem a kinevezésben, ahogy Delcy Rodríguez esetében Venezuelában is tettem” – jelentette ki az amerikai elnök.

Miután hivatalossá vált, hogy Mojtaba Hamenei az új legfőbb vezető, a Fox News egyik műsorvezetője, Brian Kilmeade azt mondta, beszélt Trumppal, aki „nem boldog” a döntés miatt - írja a BBC.

Az 56 éves Mojtaba Hamenei sajtóinformációk szerint egyébként nem volt Teheránban, amikor apját a háború elején légitámadásban megölték. Mojtaba szoros kapcsolatban áll Irán elit alakulatával, a Forradalmi Gárdával, és az iráni papi kaszt egyik legbefolyásosabb alakja, köszönhetően a háttérben kiépített befolyásának és apja szerepének.

Az izraeli hadsereg előre közölte, hogy a következő megválasztott vezető, és mindenki, aki részt vesz a kiválasztási folyamatban, célpontnak minősül.