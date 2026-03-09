Magyar Péter: Aki nem a Tisza listájára és jelöltjére szavaz, az Orbán aljas, korrupt rendszerét akarja vagy fogja hatalomban tartani

A Tisza Párt elnöke, listavezetője és miniszterelnök-jelöltje az országjárása szekszárdi állomásán – ahol bemutatta a Tolna 1-es körzet jelöltjét, Sárosi Józsefet – ismét nagy tömeg előtt mondott beszédet, ahol többek között arról beszélt, hogy ez a parlamenti választás népszavazás lesz, most nem lesz harmadik vagy negyedik út.

Fotó: Magyar Péter Hivatalos/Youtube

Magyar Péter azt mondta: „Aki nem a Tisza listájára szavaz, aki egyéniben nem a Tiszára szavaz, az Orbán Viktor aljas és korrupt rendszerét akarja vagy fogja hatalomban tartani. Ne higgyetek a szatellitpártoknak, ne higgyetek a hízelgőknek, ne higgyetek azoknak az ellenzéki politikusoknak, akiket most a fideszes újságok címlapon propagálnak, akiket behívnak a propagandába, legyenek akár zöldek, akár kékek.”

A Tisza Párt elnöke ezután így folytatta:

„Én megemelem a kalapomat azon ellenzéki politikusok előtt, azon ellenzéki pártok előtt, akik a hazájuk sorsát, a magyar emberek sorsát a sajátjuknál előrébb valónak tartották, és inkább úgy döntöttek, hogy nem állnak a rendszerváltás útjába. (…) Őnekik lesz visszaút, őnekik lesz erkölcsi, politikai alapjuk arra, hogy később, amikor már egy valóban plurális demokráciában, egy jogállamban fogunk élni, újra kérjék a magyarok bizalmát, újra kapjanak felhatalmazást.”

Magyar Péter azt mondta, 34 napjuk van dönteni azoknak, akik „valamilyen okból meg akarják osztani a kormányváltást, a rendszerváltást akaró szavazókat”. A Tisza Párt elnöke azt mondta, ő nem ítél meg senkit, „vannak közöttük jó politikusok, jó hazafiak”, és azt sem mondja, hogy a Tisza minden magyar embert tud képviselni, vagy hogy két politikai közösség leképezi a magyar nemzetet, hiszen „vannak liberálisok, zöldek, szociáldemokraták, nemzeti radikálisok, fideszesek”, de ahhoz, hogy helyreállítsák a fékek és ellensúlyok rendszerét, 34 nap múlva rendszerváltásra van szükség, és ott minden szavazat számít.

