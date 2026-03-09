Magyar Péter kormányzati beavatkozást követel az üzemanyagpiacon

„Minden eszközzel meg kell fékezni a benzin és a dízel árának elszabadulását, ellenkező esetben totális káosz és összeomlás jöhet” - írta hétfő reggeli Facebook-posztjában Magyar Péter. A Tisza párt ezért „azonnali adócsökkentést és kormányzati beavatkozást követel az üzemanyagpiacon”, fogalmazott a párt vezetője.

Az utóbbi napokban több olyan hír is napvilágot látott, melyek szerint egyes magyarországi benzinkúton nincs gázolaj, és többen is korlátozzák a kiadható mennyiséget. A Tolna megyei őcsényi benzinkúton például naponta csak 30 liter üzemanyag vásárolható, miután korlátozásokat vezettek be.

Világszerte nő a feszültség: az Egyesült Államokban például több mint 20 százalékkal emelkedtek az olajárak a közel-keleti helyzet és a Hormuzi-szoros körüli szállítási zavarok miatt.