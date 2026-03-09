Mindenki figyeljen oda a postaládájára meg a cinkékre

Március van, indul a fészkelési szezon, és vannak madarak, például a széncinegék, akik ilyenkor előszeretettel költöznek be tojásrakási céllal a postaládákba. Hogy a cinkéket se kelljen félteni és a postástól is a megfelelő helyre kapjuk a leveleinket, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szerint érdemes ilyenkor előre felkészülni. Például billenőajtóval fedett bedobónyílású levélgyűjtővel, és/vagy ezzel párhuzamosan a környékre kihelyezett, megfelelő minőségű mesterséges odúkkal.

A széncinege számára nem fontos, hogy kimondottan magasan legyen a fészke, így előszeretettel választja a sötét postaládákat. Fotó: Orbán Zoltán, MME

Az MME-hez beérkező bejelentések szerint elég gyakori, hogy a széncinegék ilyenkor postaládákba építenek fészket, aminek épségét veszélyeztetik a bedobott levelek. Ha billenőajtós postaládánk van, akkor nem lehet gond, de érdemes kihelyezni ilyenkor mesterséges odókat.

Ha a cinkék gyorsabbak voltak nálunk és már beköltöztek a postaládába, akkor a postaláda rendeltetésszerű használatát legalább egy hónapra felejtsük el – ennyi időt vesz igénybe ugyanis a kotlás és a fiókanevelés. Erre az időre érdemes felszerelni alternatív levélgyűjtőt a madarak által elfoglalt mellé, és kifüggeszteni egy tájékoztató kiírást is a postás számára.

A széncinege a legtermetesebb és a településeken is legelterjedtebb cinegefaj Magyarországon. Hagyományosan harkályodúkban költ, de mesterséges odúkban is szívesen fészkel. Évente több fészekaljat is nevelhet, valamint a más fajok számára kevéssé vonzó fészkelőhelyekbe is szívesen költözik. Utóbbira az egyik leggyakoribb példa a postaláda, de találták már fészkét kerítések és korlátok üreges részeiben, vázában, útterelő-bójában, állítva tárolt matractekercsben, felfordított virágcserépben, kandeláberben, kéményben, cserépedényben, vascsövekben vagy utcai cigarettacsikk-gyűjtőben is. Előfordul, hogy nem a fészkelőhely, hanem a fészekanyag furcsa, például amikor a széncinege teniszlabda bolyhos külső burkolatát tépkedve jut építőanyaghoz. A széncinege a többi cinegefajhoz képest kevésbé ragaszkodik a magasan levő fészeküregekhez, ez különösen a mesterséges üregekben bővelkedő civilizációs környezetben jelent előnyt.

A Magyarországon elterjedt, hagyományos postaládatípus a cinegék szemében lapos kialakítású, széles röpnyílású mesterséges odúnak tekinthető. Mivel ezek családi házas környezetben a kerítésen, jól láthatóan helyezkednek el, a cinegék táplálék- vagy fészkelőhely-keresés közben könnyen megtalálják és néhány nap alatt teljes fészket építve be is költöznek ezekbe.