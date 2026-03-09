A Pixar kreatív igazgatója nem akar meleg karaktereket a filmjeikben

A 2025-ös Elio című Pixar-filmből azért vágták ki LMBT+-tartalmakat, mert a Pixar „nem terápiát csinál több millió dollárért” – ezt Pete Docter, a Pixar kreatív igazgatója mondta a Wall Street Journalnak adott interjújában.

A döntést azonban sokan vitatják a stúdión belül is. Már 2022-ben kiszivárgott egy nyílt levél, amelyet a Pixar „LMBTQIA+ munkatársai és támogatóik” írtak alá. A levélben az állt, hogy a Disney – a Pixar anyavállalata – rendszeresen kivágja a filmekből azokat a jeleneteket, melyek azonos nemű karakterek közti érzelmeket mutatnak. Azt írták, a dolgozók „személyesen is tanúi voltak annak, hogy a gyönyörű történetek, tele sokszínű karakterekkel, a Disney vállalati felülvizsgálata után visszatértek, de már csak a korábbiak töredékeként”.

A levél az után született, hogy a Disney közömbösen reagált a floridai „Ne mondd, hogy meleg!”-törvényre, amit 2022-ben fogadtak el, és ami megtiltja a szexuális orientációról és nemi identitásról való oktatást negyedik osztályig.

A Wall Street Journal szerint az Elio kivágott jelenetei – amelyeket az egyik társrendező, Adrian Molina gyerekkori emlékei inspiráltak – arra utaltak, hogy a főhős meleg lehetett. Az egyik jelenetben például Elio egy rózsaszín biciklivel szerepelt, egy másikban pedig elképzelte, milyen lenne gyereket nevelni egy fiú iránti szerelmével. A próbavetítések után azonban a stúdió úgy ítélte meg, hogy a közönséget nem igazán érdeklik ezek a részek így a jelenteket végül kivágták – mondta Docter. Molina társrendedző végül otthagyta az Eliót. A film végül hatalmas bukta lett: több mint 100 millió dolláros veszteséggel a Pixar történetének legrosszabb teljesítményét hozta össze.

Hasonló kritika érte korábban a Nyerni vagy veszíteni (Win or Lose) című Disney-sorozatot is, amelyből állítólag egy transznemű karaktert és hozzá kapcsolódó történetszálat töröltek. A Disney ezzel kapcsolatban azt közölte: „Fiatal közönségnek szóló tartalmaink esetében fontosnak tartjuk, hogy a szülők maguk dönthessék el, mikor és hogyan beszélnek gyermekeikkel bizonyos témákról.”

A Pixar első, nyíltan meleg karaktere a 2020-as Előre (Onward) című filmben bukkant fel, egy leszbikus rendőr mellékszereplő küklopsz alakjában. Ez sok volt a magyar szinkronnak. Azt a részt ugyanis, amiben a rendőr „csajára” hivatkozott, „páromra” fordították. Pont ugyanez történt egyébként az orosz szinkronnal is, négy keményvonalas muszlim közel-keleti államban, Ománban, Katarban, Kuvaitban és Szaúd-Arábiában pedig be is tiltották a film forgalmazását.

Így járt a Toy Story előzményfilmje is két évvel később, abban egy leszbikus pár szerepelt. A Disney 14 ázsiai és közel-keleti országban nem kapott engedélyt a Lightyear bemutatójához. Kínában a hatóságok azt kérték a vállalattól, hogy vágjanak ki jeleneteket a filmből, amit a Disney megtagadott, így valószínűleg ott sem kerül a mozikba.

Docter szerint a jövőben a Pixar a szélesebb közönséget megszólító, kereskedelmileg nagyobb sikerrel kecsegtető filmekre fog koncentrálni, miután több személyes hangvételű projekt – például a Luca és az Elemi – nem hozta a várt sikert. Mint mondta: „Idővel rájöttem, hogy a feladatom az, hogy olyan filmeket készítsünk, amelyek mindenkinek szólnak.” (Guardian)