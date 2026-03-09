Orbánék osztogatása miatt 2106 milliárdos hiány jött össze a költségvetésben februárra, az éves cél 38,6 százalékát hozta már össze a kormány

Már önmagában a két hónap alatt kitermelt 2106 milliárdos hiány is borzasztó költségvetési állapotról árulkodik, ahogy az sem jelent sok jót, hogy 38,6 százaléka jött össze az éves hiánycélnak. A helyzet azonban még ennél is sokkal rosszabb lenne, ha tavaly, 50 nappal az év vége előtt Nagy Mártonék nem írják át teljesen a tavalyi és az idei költségvetési folyamatokat. Ennek jelentős része volt, hogy az eredetileg tervezett 4218 milliárdos hiánycélt 5445 milliárdra emelték. Vagyis ha nem lépik ezt meg Nagyék, akkor két hónap alatt a cél felét kitermelte volna a költségvetés, igaz mindez egyelőre nem hivatalos. A költségvetés módosítását ezek miatt ugyanis nem kezdeményezték Nagyék.

A brutális mértékű rekordhiány egyáltalán nem nagy meglepetés, bár a Nemzetgazdasági Minisztérium tartja magát a higgadt örömködésnek arról, hogy mennyire stabil és mennyire rendezettek Magyarország pénzügyei: „Adómentességet adtunk a 40 év alatti kétgyermekes anyáknak, valamint megdupláztuk a családi adókedvezményt. Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabilitásának megőrzése mellett folytatjuk a béremeléseket, az adócsökkentéseket és az áremelések elleni harcot, mert a magyarok pénzét nem a háborúra és Ukrajnára, hanem a magyar családokra és a hazai kkv-kra kell fordítani”.

Fokozott tempóban költekezik és osztogat a kormány, miközben az intézkedések egy része (például az adókedvezmények) a költségvetés bevételi oldala zsugorodik, ennek eredménye a rekordhiány.

Az NGM közleménye szerint február végéig a központi alrendszeren belül a központi költségvetés 2010,1 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 32,9 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 129,6 milliárd forintos hiányt mutattak. Egyetlen hónap alatt, februárban 2139,1 milliárdos hiány jött össze szemben az egy évvel korábbi 1655 milliárdos mínusszal.

Bár a részletes államháztartási jelentés majd csak két hét múlva fog megjelenni, néhány részletet – főként a választási osztogatáshoz kapcsolódó tételeket – már most kiemelt a tárca. Eszerint: