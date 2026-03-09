Putyin kipróbált emberét bízhatta meg, hogy nyerje meg a kampányt Orbánnak

Volodimir Zelenszkij fenyegető üzenetet küldött Orbán Viktornak.
Vlagyimir Putyin tapasztalt hírszerző alakulatott jelölt ki, hogy segítsék a Fidesz újraválasztási kampányát.
Mindeközben a magyar kormány lekapcsolt egy Ausztriából Ukrajnába tartó állami bankszállítót.
Az ukrán külügy már felszólította állampolgárait, hogy inkább ne utazzanak Magyarországra, mert „a magyar hatóságok önkényes fellépései miatt nem tudják garantálni biztonságukat”.
Ezek voltak a csütörtök és péntek nap történései és érezhetően napról napra éleződik a feszültség Magyarország és Ukrajna között. Vagyis egyre inkább helyzet van.
A 444 stúdiójában Buda Péter volt nemzetbiztonsági főtiszt, az orosz hibrid hadviselés szakértője és Bíró Nagy András, a Policy Solutions vezetője, politológus elemeznek.
Bertók Krisztina 2023-ban halt meg 25 évesen, máig tisztázatlan körülmények között. Édesanyja évek óta küzd, hogy megtudja, hogyan vesztette életét a lánya, miközben a hatóságok a mai napig nem hallgatták ki a férfit, akivel párkapcsolatban élt, és aki utolsóként látta őt élve. Az egyszer már lezárt ügyet újranyitották, ez a nyomozás minősített emberölés ügyében zajlik.
Október 23-án a Kossuth térre néző lakásból kikiabálva fejezte ki ellenvéleményét néhány fiatal a miniszterelnök beszéde alatt. Rendőrök mentek fel hozzájuk, nyomozás indult, garázdasággal gyanúsítják őket.
Miért fényes nappal indult az Irán elleni támadás? Meddig tudnak támadni az amerikaiak? És meddig képesek védekezni? Miért jutalomjáték az oroszoknak a Barátság-kőolajvezeték miatti magyar-ukrán vita? Propaganda helyett már pszichológiai hadviselésbe kezdett a Fidesz a fejbe lövős AI-videóval? Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgettünk.
A miniszter a térség országgyűlési képviselője, hozzá tartozik Göd, így a Samsung gyár is. Eddig nem szólalt meg érdemben az ügyben, ezért Csömörön próbáltuk válaszra bírni.