Putyin most azt mondja, hajlandó gázt és olajat szállítani Európába

Oroszország kész együttműködni az európai szénhidrogén-vásárlókkal is, ha ők garantálják a hosszútávú, politikai konjunktúrától mentes együttműködést – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök. Azt állította, hogy Oroszország mindig is megbízható energiahordozó-szállító volt. Közölte, hogy az orosz fél továbbra is szállítani fog azokba az országokba, amelyek bevált szerződő felek. Az MTI tudósítsa szerint itt kiemelte Szlovákiát és Magyarországot.

„Ha az európai vállalatok, az európai vásárlók hirtelen úgy döntenek, hogy átorientálódnak, és hosszútávú, politikai konjunktúrától mentes, stabil együttműködést biztosítanak számunkra, akkor szívesen szállítunk nekik is. Mi soha nem zárkóztunk el ez elől. Készek vagyunk együttműködni az európaiakkal is” – mondta.

„De szükségünk van jelzésekre tőlük, hogy ők is készek és akarnak együttműködni, és biztosítják számunkra ezt a fenntarthatóságot és stabilitást” – tette hozzá.

Az orosz elnök múlt héten azt mondta, Moszkva akár azonnal felfüggeszthetné az Európai Unióba irányuló gázexportot, és talán még jobban is járna az ázsiai értékesítéssel.

Oroszország a világ második legnagyobb olajexportőre és a legnagyobb földgázkészletekkel rendelkező ország.

Putyin az orosz Biztonsági Tanács ülésén január 21-én Fotó: ALEXEY BABUSHKIN/AFP

Kitért arra, hogy hamarosan életbe lépnek az uniós tilalmak az orosz gáz rövidtávú megállapodások keretében történő vásárlására: április 25-től a cseppfolyósított fölgázra (LNG), június 17-től pedig a csővezetéken szállított gázra vonatkozóan.

„Ezzel kapcsolatban (…) már megfogalmazódott a feladat, hogy (a kormány és az orosz vállalatok) mérlegeljék a szállítások leállításának lehetőségét és célszerűségét (…) az európai piacra, ne várjanak arra, amíg demonstratív módon becsapják előttünk az ajtót, hanem tegyék meg ezt már most” – nyilatkozott.

A nyugati hatalmak az elmúlt négy évben jelentősen csökkentették függőségüket az orosz olajtól és gáztól, válaszul Moszkva ukrajnai háborújára és az azt követő EU- és G7-szankciókra. Az európai piac elvesztése megfosztotta Oroszországot legjövedelmezőbb ügyfeleitől, és arra kényszerítette, hogy olaját és gázát jelentős kedvezménnyel adja el Ázsiának.

Putyin most elmondta, hogy a szénhidrogénpiac keresleti és kínálati egyensúlya a közel-keleti konfliktus miatt változik, és ez új, stabil árszintet eredményez majd. Szerinte a Hormuzi-szoros használatához kötött olajkitermelés már a következő hónapban teljesen leállhat. „A jelenlegi körülmények között fokozódik a vevők közötti verseny az elérhető energiaforrásokért és a stabil, kiszámítható ellátás biztosító szállítókért” – jegyezte meg. Az elnök felszólította az orosz energetikai vállalatokat, hogy használják ki a kialakult helyzetet, egyebek között adósságterheik csökkentésére. Hangot adott azon véleményének, hogy ha Oroszország most átáll az új piacokra, akkor ott meg tudja vetni a lábát. (MTI, Reuters)