Rendkívüli árazást vezetett be a Mol a saját kútjain, 619 forintra emelték a benzinárat

Az Index birtokába került egy levél, ami arról szól, hogy a Mol a saját töltőállomásain rendkívüli árazást vezetett be hétfőn napközben. A levél létezését és a benne foglaltak valódiságát lapunk egy független forrása is megerősítette. Emellett felhívtunk egy Mol-kutat, ahol szintén megerősítették az áremelést:

– Jó napot, úgy olvastam az Indexen, hogy központilag 619-re emelték a benzinárat, ez tényleg igaz?

– Igen, igaz.

Az új árazást már be is vezették a Mol-kutakon:

Fotó: Bankó Gábor/444

Nem sokkal a Mol lépése után Orbán Viktor bejelentette: a hétfői rendkívüli kormányülésen döntöttek az úgynevezett védett üzemanyagárak bevezetéséről. A hatósági árszabályozás értelmében a magyar forgalmival és rendszámmal rendelkező autósoknak legfeljebb 595 forintos áron lehet adni a benzint, míg a gázolaj maximált ára 615 forint lett.

A Mol döntése értelmében a saját kúthálózatukon a benzin literenkénti ára 619 forint. Ez elképesztően magas ár. A Holtankoljak.hu adatbázisa szerint hétfőn a 95-ös benzin országos átlagára 585,1 forint volt, ami 552 és 693 forint között szóródott. Budapest térségében 576 és 633 forint közötti árakat találtunk a Mol-kutak adatai között. Vagyis a Mol a hétfői országos átlagárhoz képest 34 forinttal adja drágábban mostantól a benzint.

A gázolaj árát 639 forintban rögzíti a Mol a saját kútjain. Ez viszont kedvezőnek mondható, ha abból indulunk ki, hogy már a hétfői országos átlagár 629 forint volt – 576 és 719 forint közötti szórással –, és hogy hétfőn egy literenként 20 forintos nagykeráremelést jelentettek be.

Ágazati forrásaink szerint a Mol lépéssel akár arra is készülhet, hogy a kormány a hétfői rendkívüli ülésén újabb árstopot rendel el az üzemanyagokra. Ha ez történik, és ezen az árszinten, akkor az a világpiaci áremelkedések begyűrűzése miatt akár egy-két héten belül nagyon komoly sokkot jelenthet: árstop esetén a külföldi nagykereskedelmi olajimport leállhat, a Mol pedig képtelen lesz egyedül ellátni a magyar piacon, miután a százhalombattai finomító a tavaly őszi tűz miatt nem működik teljes hatásfokon, de egyébként is a stratégiai készleteket éli fel az ország kőolajból, miután január vége óta áll a Barátság kőolajvezeték, és az Adrián sem érkezik rendszeresen olajszállítmány.