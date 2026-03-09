Schadl György kivásárolta Rolexét a bűnügyi zár alól

Völner Pál és Schadl György is kivásároltak egy-egy értékes vagyontárgyat a bűnügyi zár alól, a 24.hu azt írja, a végrehajtók volt elnöke még 2025 végén kezdeményezte, hogy megválthassa a lefoglalás alatt álló értékeinek egy részét, ezért indítványozta, hogy szakértő állapítsa meg azok értékét.

Korábban úgy számolt, hogy körülbelül 30 millió forintot kell fizetnie a bíróságnak az autói, a kisrepülőgépe és a kishajója, valamint egyéb értéktárgyai megváltásáért, de kiderült, több mint százmilliós értékbecslés készült a vagyonról. Így a 24.hu információi szerint csak egy Rolex Yacht-Master II típusú svájci karórát váltott ki a vagyonzár alól.

A Fővárosi Törvényszék sajtószóvivője a lapnak elmondta, hogy Schadl 16,5 millió forintot fizetett az óra megváltásáért, a pénzt azóta a bíróság letéti csoportja kezeli. A korrupcióval vádolt Schadlnek azért telik most is ilyenekre, mert több pénzt keresett felfüggesztett végrehajtóként, mint amennyit elítélése esetén büntetésként fizetnie kellene az ügyészség indítványa alapján.

A 24.hu a bíróságtól azt is megtudta, hogy Völner Pál családja is megváltott egy ingatlant a vagyonzár alól. A Fővárosi Törvényszék tájékoztatása szerint 7 750 000 forintot fizettek azért, hogy egy belterületi ingatlan fele részét megváltsák, ami Völner Pál fiának a tulajdona.

Schadl György és 21 társa ellen korrupciós és más bűncselekmények miatt folyik büntetőeljárás. A 444 által részletesen bemutatott Schadl-Völner ügyben a vádirat szerint a végrehajtói kar elnöke százmilliókat, sokszor az osztalék 100 százalékát szedte el azoktól a végrehajtóktól, akiket Völner Pál miniszterhelyettes-államtitkár segítségével neveztek ki. Schadlra tíz, Völnerre nyolc év börtönt kért az ügyészség.