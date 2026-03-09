Tuzson Bence az olimpiai bajnok árnyékában rejtőzködik a Samsung városában

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Épp a jobbikos aláírásgyűjtő pultnál beszélgettünk az egyik aktivistájukkal Gödön csütörtök reggel, amikor megszólalt a telefonja. „Jaj, ez a Tuzson Bence” – mondta, majd egyből ki is nyomta.

Pár perc múlva a jelölt telefonja is megszólalt, aki a kedvünkért végighallgatta, hogy a térség újrainduló fideszes képviselője felvételről, automata hívással a szombati fóti rendezvényére invitálta őt. Erről egyébként sms-t is kaptak: 7-től „ingyenes két felvonásos koncertshow” lesz „Magyarország ikonikus dalaival a Phoenix Sportcsarnokban.” A sportcsarnok honlapján az eseményt nem hirdetik, de attól még megtartották, ahogy azt Tuzson posztja is mutatja.

Nőnapra Gödre is bulit szerveztek, pontosabban „Nőnapi Ünnepi koncertet” a Balázsovits János Sportcsarnokba. Kammerer Zoltán polgármester is hirdette, hogy a városi rendezvényen a TNT együttes lép fel, a „meglepetéskoncerten való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.” A neten nem írták, de egy gödi olvasónk pár napja jelezte, hogy a helyieknek kipostázott meghívón rajta van, hogy Kammerer mellett Tuzson Bence is szeretné személyesen átadni az üdvözletét „a gödi hölgyeknek”. Ez is megtörtént.