Tuzson Bencét azért nem marasztalta el a Nemzeti Választási Bizottság, mert nem volt fideszes logó a miniszter kampányvideóján

Tuzson Bence igazságügyi miniszterként a Pest 05-ös választókerületben indul, itt van Csomád, Csömör, Dunakeszi, Fót és Göd tartozik. Utóbbi településen - ahol az a bizonyos Samsung-gyár is van - Tuzson a kampányban leginkább a település az olimpiai bajnok polgármesterének, Kammerer Zoltánnak az árnyékában igyekszik népszerűséget keresni.

Íme egy plakát a városból:

Fotó: Bankó Gábor/444

És egy aláírásgyűjtő pult.

Fotó: Tuzson Bence Facebook-oldala

A fideszes logó finoman fogalmazva sem Tuzson kampányának a központi eleme a városban. Ennek ellenére minden lehetőséget kihasznál, hogy növelje a népszerűségét. Ebben a videóban például egy babacsomagot ad át egy három hónapos csecsemő szüleinek Kammerer Zoltán polgármester társaságában.

És egy galériát is megosztott a Facebookon a csomagátadásról.

Amivel akad egy kis probléma, amire a Tisza fel is hívta a helyi választási bizottság figyelmét. A babacsomagot ugyanis a gödi önkormányzat biztosítja 2024 óta, miközben Tuzson két Facebook-posztban is „azt a látszatot kelti a választókban, mintha az önkormányzat által biztosított babacsomag ajándékozása neki is köszönhető lenne”. A panaszt benyújtó Tisza szerint „az önkormányzati juttatások Jelölt általi osztása a jelöltek közötti esélyegyenlőség és a jóhiszemű joggyakorlás alapelvének sérelmével jár. Jelölt az önkormányzattal nem áll jogviszonyban, e magatartás olyan privilégiumnak minősül számára, amely őt ésszerű indok nélkül előnyhöz juttatja versenytársaival szemben”.

A panaszt azonban a helyi választási bizottság elutasította. Mégpedig azzal az indoklással, hogy a Facebook-posztban vagy az azon szereplő fényképeken semmi nem utal arra, hogy Tuzson „mint a FIDESZ–KDNP jelöltje vett volna részt a csomagok kiosztásában, a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek emblémája a képeken nem szerepel”.

Való igaz, tényleg nincs a posztokon a Fidesz-logó, csak a Tuzson által brandelt TZSN, amivel egyébként kiválóan ki lehet kerülni a Facebookon a politikai hirdetések tiltását is.

A helyi választási bizottság még azt is megindokolja, hogy Tuzson miért adhat át önkormányzati babacsomagokat: mert egy közismerten a gyermekvállalást támogató kormány tagja. Bővebben: a „jelölt jelenleg Pest Vármegye 5. számú választókerületének országgyűlési képviselője, egyebekben, mint a Kormány egyik tagja a Kormány közismert gyermekvállalást ösztönző programjai tükrében (CSOK, adókedvezmény stb.) támogatja országgyűlési képviselőként a választókörzetében az önkormányzatok hasonló tematikájú programjait, így országgyűlési képviselői feladatait látta el a szóban forgó esemény során”.

A Tisza a panasz elutasítása miatt a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordult. De a szombati döntésével az NVB is osztotta azt az álláspontot, hogy „nem volt olyan körülmény – embléma, logó megjelenítése, a posztban nem történik utalás az országgyűlési választásra sem – , ami alapján felmerült volna, hogy Jelölt az eseményen a babacsomag átadása során egyéni választókerületi országgyűlési képviselő feladatainak ellátásán bármilyen módon túllépett volna. Az esemény részletes történései, az ott elhangzottak vizsgálata a csatolt bizonyítékok alapján nem lehetséges”.

„Mindezek alapján a Bizottság osztja az OEVB azon álláspontját, amely szerint Jelölt az eseményen nem a FIDESZ-KDNP jelöltjeként vett részt.”