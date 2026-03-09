Tuzson Bencét azért nem marasztalta el a Nemzeti Választási Bizottság, mert nem volt fideszes logó a miniszter kampányvideóján

Tuzson Bence igazságügyi miniszterként a Pest 05-ös választókerületben indul, itt van Csomád, Csömör, Dunakeszi, Fót és Göd tartozik. Utóbbi településen - ahol az a bizonyos Samsung-gyár is van - Tuzson a kampányban leginkább a település az olimpiai bajnok polgármesterének, Kammerer Zoltánnak az árnyékában igyekszik népszerűséget keresni.

Íme egy plakát a városból:

Fotó: Bankó Gábor/444

És egy aláírásgyűjtő pult.

Fotó: Tuzson Bence Facebook-oldala

A fideszes logó finoman fogalmazva sem Tuzson kampányának a központi eleme a városban. Ennek ellenére minden lehetőséget kihasznál, hogy növelje a népszerűségét. Ebben a videóban például egy babacsomagot ad át egy három hónapos csecsemő szüleinek Kammerer Zoltán polgármester társaságában.

És egy galériát is megosztott a Facebookon a csomagátadásról.

Amivel akad egy kis probléma, amire a Tisza fel is hívta a helyi választási bizottság figyelmét. A babacsomagot ugyanis a gödi önkormányzat biztosítja 2024 óta, miközben Tuzson két Facebook-posztban is „azt a látszatot kelti a választókban, mintha az önkormányzat által biztosított babacsomag ajándékozása neki is köszönhető lenne”. A panaszt benyújtó Tisza szerint „az önkormányzati juttatások Jelölt általi osztása a jelöltek közötti esélyegyenlőség és a jóhiszemű joggyakorlás alapelvének sérelmével jár. Jelölt az önkormányzattal nem áll jogviszonyban, e magatartás olyan privilégiumnak minősül számára, amely őt ésszerű indok nélkül előnyhöz juttatja versenytársaival szemben”.

A panaszt azonban a helyi választási bizottság elutasította. Mégpedig azzal az indoklással, hogy a Facebook-posztban vagy az azon szereplő fényképeken semmi nem utal arra, hogy Tuzson „mint a FIDESZ–KDNP jelöltje vett volna részt a csomagok kiosztásában, a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetek emblémája a képeken nem szerepel”.

Való igaz, tényleg nincs a posztokon a Fidesz-logó, csak a Tuzson által brandelt TZSN, amivel egyébként kiválóan ki lehet kerülni a Facebookon a politikai hirdetések tiltását is.

A helyi választási bizottság még azt is megindokolja, hogy Tuzson miért adhat át önkormányzati babacsomagokat: mert egy közismerten a gyermekvállalást támogató kormány tagja. Bővebben: a „jelölt jelenleg Pest Vármegye 5. számú választókerületének országgyűlési képviselője, egyebekben, mint a Kormány egyik tagja a Kormány közismert gyermekvállalást ösztönző programjai tükrében (CSOK, adókedvezmény stb.) támogatja országgyűlési képviselőként a választókörzetében az önkormányzatok hasonló tematikájú programjait, így országgyűlési képviselői feladatait látta el a szóban forgó esemény során”.

A Tisza a panasz elutasítása miatt a Nemzeti Választási Bizottsághoz fordult. De a szombati döntésével az NVB is osztotta azt az álláspontot, hogy „nem volt olyan körülmény – embléma, logó megjelenítése, a posztban nem történik utalás az országgyűlési választásra sem – , ami alapján felmerült volna, hogy Jelölt az eseményen a babacsomag átadása során egyéni választókerületi országgyűlési képviselő feladatainak ellátásán bármilyen módon túllépett volna. Az esemény részletes történései, az ott elhangzottak vizsgálata a csatolt bizonyítékok alapján nem lehetséges”.

„Mindezek alapján a Bizottság osztja az OEVB azon álláspontját, amely szerint Jelölt az eseményen nem a FIDESZ-KDNP jelöltjeként vett részt.”

Pest 05

Dunakeszi március 7. 8:06
Átrajzolt kerület Ennek a választókerületnek módosultak a határai. Az aktuális határokat megnézheted ebben a cikkünkben.
Fontos jelöltek
  1. Tuzson Bence
    Tuzson Bence
    FIDESZ
  2. dr. Miskolczi Orsolya
    dr. Miskolczi Orsolya
    Tisza
  3. Dr. Bognár László
    Dr. Bognár László
    Mi Hazánk
  4. Rónai Sándor
    Rónai Sándor
    DK
A korábbi választások alapján
Ellenzéki Inkább
ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább
fideszes Fideszes
