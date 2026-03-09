Úgy égették a benzint tavaly a parlamenti képviselők, mintha nem lenne holnap

199 képviselőből 124 igényelt üzemanyag- és közlekedési eszköz költségtérítést 2025-ben, ez csaknem 220 millió (219 504 494) forintba került – tudta meg a Népszava az Országgyűlés sajtóirodájától.

Ebben nem csak a benzin, de a dízeltankolások is benne vannak, illetve az üzemanyagkártyával fizethető egyéb szolgáltatások díjai, vagyis az autópálya-matrica és a mosatás költségei, az AdBlue adalékanyag, továbbá az üzemanyagkeretre elszámolt BKK-bérletek díjai is.

Összesen 48 ellenzéki képviselő vette igénybe a lehetőséget, ők 66 117 816 forintot autókáztak el, a német nemzetiségi képviselő (Ritter Imre) 1 189 785 forintot, míg 75 kormánypárti képviselő 152 196 893 forintot költött.

Hörcsik Richárd Fotó: Németh Dániel/444

Ahogy évek óta, tavaly is Hörcsik Richárd lett az aranyérmes, ő 4 415 753 forintnyi költségtérítést igényelt, mondjuk cserébe a választókerülete (Borsod-Abaúj-Zemplén megye 05. oevk-ja) valóban elég távol esik Budapesttől. Hörcsik korábban a Blikk kérdésére magyarázta el, hogy nem csak a főváros és a választókerület közti ingázás, de a hozzá tartozó települések közti távolságok is pörgetik a kilométeróráját.