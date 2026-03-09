Ukrajna drónszakértőkkel segíti az USÁ-t a Közel-Keleten

külföld

Ukrajna elfogó drónokat és drónszakértőkből álló csapatot küldött az amerikai katonai bázisok védelmére Jordániába, nyilatkozta Volodimir Zelenszkij elnök a New York Timesnak.

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij 2025 októberében a Fehér Házban.
Fotó: HANDOUT/AFP

Az Egyesült Államok csütörtökön kért segítséget, és az ukrán csapat másnap el is indult, mondta az ukrán elnök, hozzátéve, hogy a szakértők és a drónok várhatóan hamarosan megérkeznek a Közel-Keletre.

Ahogy azt korábban írtuk: a közel-keleti háború egyik legfontosabb kérdése, hogy megmarad-e Izrael és az Egyesült Államok, illetve a másik oldalon Irán háborújának, vagy pedig további országok beszállásával regionális háborúvá szélesedik-e ki a konfliktus. Irán védekezési stratégiája ugyanis a támadások kezdetétől fogva arra épül, hogy az Amerikával szövetséges, de nem hadviselő arab államok területét sem kíméli a válaszcsapásokkal. Sőt, a rakéta- illetve dróntámadások nem korlátozódnak az amerikai katonai bázisokra, hanem ért már csapás polgári repülőteret, szállodát, lakott területet és olajfeldolgozót is.

A legkomolyabb válaszcsapások eddig főként az Egyesült Arab Emirátusokat érték, de támadtak az iráni drónok polgári létesítményeket Szaúd-Arábiában, Katarban, Bahreinben, Kuvaitban, Jordániában és Ománban is. (via Reuters)

