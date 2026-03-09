Ukrajna drónszakértőkkel segíti az USÁ-t a Közel-Keleten

Ukrajna elfogó drónokat és drónszakértőkből álló csapatot küldött az amerikai katonai bázisok védelmére Jordániába, nyilatkozta Volodimir Zelenszkij elnök a New York Timesnak.
Az Egyesült Államok csütörtökön kért segítséget, és az ukrán csapat másnap el is indult, mondta az ukrán elnök, hozzátéve, hogy a szakértők és a drónok várhatóan hamarosan megérkeznek a Közel-Keletre.
Ahogy azt korábban írtuk: a közel-keleti háború egyik legfontosabb kérdése, hogy megmarad-e Izrael és az Egyesült Államok, illetve a másik oldalon Irán háborújának, vagy pedig további országok beszállásával regionális háborúvá szélesedik-e ki a konfliktus. Irán védekezési stratégiája ugyanis a támadások kezdetétől fogva arra épül, hogy az Amerikával szövetséges, de nem hadviselő arab államok területét sem kíméli a válaszcsapásokkal. Sőt, a rakéta- illetve dróntámadások nem korlátozódnak az amerikai katonai bázisokra, hanem ért már csapás polgári repülőteret, szállodát, lakott területet és olajfeldolgozót is.
A legkomolyabb válaszcsapások eddig főként az Egyesült Arab Emirátusokat érték, de támadtak az iráni drónok polgári létesítményeket Szaúd-Arábiában, Katarban, Bahreinben, Kuvaitban, Jordániában és Ománban is. (via Reuters)
Irán az első naptól kezdve támadja az amerikai támaszpontoknak otthont adó arab országokat. Trump azt szeretné, ha európai szövetségesei többet tennének. Irán proxy milíciái is aktivizálták magukat. Kiszélesedhet a konfliktus?