A Garancsi érdekeltségébe tartozó cég heti rendszerességgel vitte a készpénzt az ukránoknak

A Telex információi szerint a Garancsi István érdekeltségébe tartozó Criterion készpénzlogisztikai vállalat éveken át szállította a magyar és ukrán határ között azokat a pénzeket, amelyeket osztrák pénzintézetből küldtek Ukrajnába a háború kitörése óta.

A lap információját több, egymástól független forrás is megerősítette, a Criterion viszont nem reagált. A szállításokról a magyar hatóságok, így a rendőrség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is tudott, a cég rendszeresen egyeztetett a hatóságokkal.

Garancsi István a parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

A lap úgy tudja, hogy Garancsi cége általában hetente, de volt, hogy hetente többször vitt nagy értékű pénzszállítmányokat Bécsből az ukrán-magyar határhoz a NAV és a rendőrség tudtával és közreműködésével. Néha az osztrák rendőrség is biztosította a nagy mennyiségű pénz útját. Tudomásuk szerint a pénz az Egyesült Államokból repülőn jutott el Bécsbe, a bankközi szállítási normáknak megfelelően.

A lap olyan részleteket is megtudott, hogy a Criterion munkatársai általában hajnalban mentek Bécsbe a pénzintézethez, ők pakolták meg az autókat, aztán Budapesten, a cég telephelyén átpakolták a szállítmányt, majd vitték a határhoz, Záhonyba. Az ukránok ott vették át a pénzt, és vitték tovább Kijevbe. Ezek a műveletek teljesen legálisak voltak, mindenki tudta, hova megy a pénz – közölte a lap forrása.

A Criterion Készpénzlogisztikai Kft. az egyik legnagyobb ilyen cég itthon. Azt nem tudni, hogy most miért ukránok szállították a pénzt, amit gyanúsnak találtak a magyar hatóságok. Erre a kérdésünkre nem válaszolt a NAV. A parlamentben Farkas Örs nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős államtitkár arról beszélt, az ügyészség rendelte el a NAV nyomozását, a TEK segítségét a konvoj feltartóztatásában pedig a NAV kérte.

A pénzt szállító hét ukrán állampolgárt pedig azért csak tanúként hallgatták meg, mert „a pénzmosás esetében nem maga a pénz mozgatása a bűncselekmény.” Az érintett ukrán és osztrák bank szerint minden szabályszerűen zajlott, az ukrán vezetés is visszautasítja a vádakat.