A régi baloldalé a kazincbarcikai vereség, nem a Tiszáé

POLITIKA

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Barcikán 2 fideszes képviselőjelölt indult egy baloldali ellen. A Városvédők mind fideszesek, csak 4 éve civillé vedlettek, amikor rájöttek, hogy narancsban esélytelenek.”

„Az az igazság, hogy Szitkáék is azzal küzdenek, mint minden politikai erő, normális ember már nem nagyon akar a közélet közelébe menni és kínzó a káderhiány.”

„Ez a Kaló gyerek viszont már nem a korábbi jóléti vénségében politizáló díszfasz, hanem egy viszonylag normálisan kommunikáló, partiképes fideszes politikus.”

Néhány markáns vélemény a kazincbarcikai időközi választás után. Ez az a választás, ahol hatalmas meglepetésre 16 év után nyert egyéni választókerületet a Fidesz.

A 23 ezres borsodi várost 2006 óta a mai napig MSZP-s Szitka Péter baloldali összefogása vezeti. Ahogy az elmúlt években mindig, így 2024-ben is nagyon nyertek. A képviselőtestületben a baloldali összefogásnak 7, a Városvédőknek 2, a Fidesznek és a Mi Hazánknak csupán egy-egy képviselője volt.

A 7-es választókörzetben azután kellett új szavazást kiírni, hogy meghalt Pásztor Gábor.

A 2024-es eredmény itt így nézett ki:

  1. Pásztor Gábor (MSZP-DK-Momentum-Párbeszéd) 49,96%, 566 szavazat,
  2. Kaló Attila (Fidesz) 23,39%, 265 szavazat,
  3. Orosz Csaba (Városvédők) 18,18% 206 szavazat,
  4. Varsányi Tibor Ferenc (Mi Hazánk) 8,47%, 96 szavazat.

Az időközi választáson a Mi Hazánk nem indult, és 2024-hez képest minden a feje tetejére állt:

  1. Kaló Attila (Fidesz) 43,21%, 283 szavazat (2024-hez képest +18 szavazat),
  2. Sütő Ágnes (független, Szitka támogatottja) 36,34%, 238 szavazat (a baloldali összefogás 2024-es jelöltjéhez képest -228 szavazat),
  3. Séllyei Erzsébet (Városvédők) 20,46%, 134 szavazat (2024-hez képest -72 szavazat).

A Fidesz a választási győzelem hírét, akárcsak a pár héttel ezelőtti balmazújvárosiét, nyomta a csövön, ahogy csak kifért. „Hatalmas győzelem Kazincbarcikán az időközi választáson – írta Orbán Viktor. – Valóság vs. Tisza: 2:0. Ezen a településen 16 év után nyertünk egyéni önkormányzati körzetet.”

Menczer Tamás még a 444 választást beharangozó cikkét is megemlítette, mintha nem lett volna igaz az, amit írtunk: Kazincbarcikán a Fidesz a harmadik erő. És behozott egy újabb szempontot: szerinte a tiszás jelölt csak harmadik lett. Minden bizonnyal a városvédő Séllyei Erzsébetet tekintette tiszásnak, hiszen ő lett harmadik, de róla majd később. A Tisza ezen az időközi választáson, akárcsak a többin, nem indult.

Mi történhetett Kazincbarcikán?

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
POLITIKA Pásztor Gábor szitka péter Sütő Ágnes fidesz Varsányi Tibor Ferenc kaló attila kazincbarcika Tisza Párt Orosz Csaba Séllyei Erzsébet MSZP időközi önkormányzati választás időközi választás választás 2026
Kapcsolódó cikkek

Tizenhat év után nyert a Fidesz Kazincbarcikán

A régi baloldal csúnyán felsült a mozgósítással, a Fidesz elvitte a 2024-es szavazóit, és egy kicsit többet is.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Ahol a harmadik erő neve: Fidesz

Orbán Viktor a pár héttel ezelőtti balmazújvárosi időközi választás fideszes győzelméből azt olvasta ki, hogy nem lesz itt brüsszeli bábkormány. De mit olvas ki a vasárnapi kazincbarcikaiból, ahol 2024-ben még az alig három hónappal korábban alakult városvédők is megelőzték a Fideszt. Az MSZP-s Szitka Péter és emberei pedig 2006 óta szinte verhetetlenek.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Ennél csúfosabb már nem is lehetett volna Szegeden a Fidesz vesszőfutása

Szeged az egyetlen megyei jogú város, ahol 2002 óta nem tud polgármester-választást nyerni a Fidesz. Pedig a nagyvállalkozótól a lakótelepi arcig mindenféle jelöltekkel próbálkoztak, de egyik nagyobb vereséget szenvedett, mint a másik. Hogy ebben mennyi köze van a 2002-ben bukott fideszes Bartha Lászlónak, arról megoszlanak a vélemények, egy biztos: ami Orbánnak Gyurcsány, az Botkának Bartha.

Tóth-Szenesi Attila
POLITIKA

Kubatov Gábor már annyira szeretné, hogy a Fidesz legyőzze a Tiszát, hogy a balmazújvárosi választási eredményekről is hamisított képet posztolt

A Fidesz pártigazgatóját egy olyan apróság nem állíthatja meg, hogy egyik balmazújvárosi jelölt sem volt Tiszás.

Takács Lili
POLITIKA

Döntött a Kúria: mégsem kampányolhat Vajda Zoltán Magyar Péter-idézettel

Az indoklás szerint az egykori MSZP-s, most független színekben induló politikus plakátjai és szórólapjai megtévesztőek.

Inkei Bence
belföld