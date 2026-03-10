Az ukrán nemzetbiztonság korábban hazaárulásért indított eljárást a magyar propagandában ukrán sztárújságíróként és véleményvezérként bemutatott szereplők ellen

„Fegyveresek kiképzésével készülhet beavatkozni Magyarország belügyeibe az ukrán vezetés” – idézi az Origo az Ellenpontot, amely az „ukrán sztárújságíró”, Diana Pancsenko posztját közölte. A bejegyzésben ráadásul a cikk szerint Orbán Viktor egyik posztjára reagált. A nő két napja „döbbenetes dolgokat állított az ukrán aranykonvoj kapcsán” – ezt már a Magyar Nemzet írta. A „döbbenetes állítás” pedig az volt, hogy a lefoglalt pénzt Brüsszelből küldték Zelenszkijnek szánva.

A Mandiner pedig arról írt, hogy „az ukrán véleményvezér” arra buzdítja Zelenszkijt, hogy indítson háborút Magyarország ellen. A véleményvezér Volodimir Petrov, aki a cikk szerint közel áll az ukrán elnökhöz. Volodimir Petrovtól most más idézet nem pörög a kormánypropagandában, de már volt vele egy kör decemberben.

Akkor a Zelenszkij lemondását jósló nyilatkozata futott körbe a propagandában, akkor „politikai stratégaként” és „szakértőként” írták le, aki „jól ismeri az ukrán elnököt.” A Lakmusz decemberben nézett utána Petrovnak, és azt írta, semmilyen elérhető információ nem támasztja alá, hogy ő az ukrán elnöki hivatal vezető stratégája lenne (bár az igaz, hogy egy ideje Zelenszkij-párti véleményeiről ismert), de legalább 2024 közepe óta hivatkoznak rá így a közösségi médiában magánszemélyek, oroszpárti fiókok és legalább egy orosz nagykövetség.

Petrov pályája egyébként botrányokkal terhelt és ellentmondásos - írta a Lakmusz -, gyakran nevezik médiagyilkosnak, piszkos kampányfogásokra specializálódott provokátornak. Legalább 2010 óta aktív, korábban az ukrán sajtóban kötöttek hozzá éles ukránellenes kijelentéseket, Janukovicsot és más oroszbarát politikusokat segítő fekete médiakampányokat, vádolták orosz propaganda terjesztésével és azzal is, hogy kapcsolatban állhatott az orosz szövetségi biztonsági szolgálattal, az FSZB-vel.

A mostani felfutás miatt a hvg.hu is utánanézett a két szereplőnek, és azt írta, Petrov az Euromajdant megelőzően Viktor Janukovics oroszbarát ukrán elnök stábjában dolgozott és a tüntetések idején obszcén kirohanásokban szidta a demonstrálókat.

Az Euromajdan után is oroszpárti politikai kommentátorként működött tovább, illetve a 2012-es oroszországi elnökválasztási kampányban a független jelöltként indult Mihail Prohorov oligarcha kommunikációs stábját vezette. Prohorov indulása mögött többen már akkor is a Kreml manipulációját látták.

Az oroszpárti megszólalásokból 2022 februárjában vett vissza, majd látszólag ukránpárti szövegekre váltott, de jobban megnézve ezek nem igazán használtak Ukrajnának. Januárban az ukrán nemzetbiztonság (SZBU) hazaárulás gyanújával vizsgálatot indít ellene.

Az „ukrán sztárújságíróként” kezelt Diana Pancsenkónak is kemény oroszpárti megszólalásai vannak. Ugyan a háború kitörésekor elítélte az orosz támadást, az első naptól békekötést szorgalmazott arra hivatkozva, hogy „a rossz béke is jobb, mint egy jó háború”, és azt vallotta, a támadást Ukrajna provokálta ki.

A cikk szerint Donyeckben és az oroszok által elfoglalt Mariupolban a Kreml ízlésének megfelelő dokumentumfilmet forgatott, és az orosz állami média stábját is kísérte.

Diana Pancsenko Fotó: Wikipédia

Diana Pancsenko 2023-ban felkerült Ukrajna szankciós listájára, majd ellene is nyomozást indított az SZBU hazaárulás miatt. A nő nem sokkal korábban hagyta el Ukrajnát, és Dubajban telepedett le, és folyamatosan nyomja az orosz propagandát a közösségi médiafelületein.

AI minden mennyiségben, cirill betűkkel is

Nem csak Pancsenkót vetik be az „aranykonvoj” ügyében: az M1 Híradóba pár napja bevágtak egy amerikai újságírónak nevezett férfit, aki egy beszélgetésben hosszan találgatta, hogy mire kellhetett ennyi készpénz Ukrajnának. A nevét nem írták ki, és azt sem tüntették fel, kivel beszélt. Mindenesetre a véleményére hivatkoztak.

Az M1 az AI-vonalon is kitett magáért.

Fotó: M1 Facebook-oldala

A Bors és Ripost is jelöletlen AI-generált képeket osztott meg, az arra adott reakciókat kamuprofilokkal tolták meg. A kivitelezés nem sikerült tökéletesre: Szent-Iványi István volt liberális politikusnak feltűnt, hogy az egyik képen a NAV felirat cirill betűkkel szerepelt.

Szent-Iványi kinagyította a Ripost képét Fotó: Szent-Iványi István Facebook-oldala

A volt EP-képviselő, nagykövet és külpolitikai szakértő Szent-Iványi azt írta, egyre több jel utal arra, hogy az ukrán pénzszállító ügyében oroszok is aktívan közreműködtek.

Az ukrán külügyminisztérium szerint az őrizetbe vett pénzszállítókat oroszul hallgatták ki, Szent-Iványinak ez is az orosz szálat támasztja alá, ahogy a képeken látszó feliratok is. (Szent-Iványi posztját a 24.hu vette észre.) A pénzszállító lekapcsolásáról Buda Péter volt nemzetbiztonsági főtiszt, nemzetbiztonsági szakértő is beszélt a 444 hétfő reggeli műsorában, a Helyzet: van!-ban.

Rényi Pál Dániel kollégánk megkérdezte, hogy ebben az ügyben elképzelhető-e kooperáció a kormány és az orosz titkosszolgák között, hisz ehhez az akcióhoz a NAV és a TEK is kellett, ők kapcsolták le a szállítmányt, mire Buda azt mondta, „természetesen.”

Szerinte ez a kooperáció inkább politikai szinten működhet, azt nem tartja valószínűnek, hogy a magyar szolgálatok ebben tevőlegesen részt vennének.