Békebombázás és olajszűkítés

UKRÁNOZÁS

Orosz hírszerzők Budapesten, ukrán fenyegetés, pénzszállítók bilincsben: Magyarország egyre inkább műveleti területre emlékeztet – a Helyzet: van! legújabb adásában a 444 stúdiójában Buda Péter nemzetbiztonsági szakértő és Bíró Nagy András politológus elemezte a helyzetet. Buda szerint elérkezhetünk egy olyan pillanathoz, amikor a közvélemény számára életszerű lesz, hogy találnak egy robbanószerkezetet, Bíró Nagy szerint pedig Magyar Péternek most minden erejével a belpolitikai témákhoz kell visszaterelnie a közbeszédet.

Törvényjavaslatot adtak be az ukrán pénzszállítókban lefoglalt vagyon miatt: az előterjesztés szerint a törvény célja, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének célját „megnyugtatóan tisztázni lehessen”.

Az ukrán külügy szerint a magyar hatóságok 28 órán át megbilincselve tartották a pénzszállítókat, pedig csak tanúként hallgatták ki őket, a külügyminiszter szerint „állami zsarolás és állami terrorizmus” az ukrán pénzszállító lekapcsolása, és arra kérte Magyarországot, hogy ne vonja be Ukrajnát a választási kampányba. Ukrajna be is kérette a magyar nagykövetet.

  • Donald Tusk szerint Zelenszkij túl messzire ment a legutóbbi kijelentésével, de az ukrán–magyar feszültség fő oka Orbán nyíltan Putyin-párti politikája.

VÁLASZTÁS

Megfogunk egy sokmilliárdos ukrán szállítmányt, és ön meg Putyinról érdeklődik? – vágott vissza Kósa Lajos a Debrecenben megtartott utolsó DPK-gyűlésen, ahol Lázár János a résztvevők nagy örömére Z1G-re költötte át az O1G-t.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Mark Ruffalónak tetszett a tömeg Magyar Péter országjárásának pécsi állomásán. A kormányzati tiltás ellenére drónozni fog a Tisza Párt március 15-én. Magyar Péter Szekszárdon azt mondta, aki nem a Tisza listájára és jelöltjére szavaz, az Orbán aljas, korrupt rendszerét akarja vagy fogja hatalomban tartani. (Thürmeréknek sem lett meg az országos lista, így mindössze öt pártlista között választhatunk április 12-én: a rendszerváltás óta nem volt még példa arra, hogy ilyen kevés pártlista közül lehessen választani.)

Képviselőjelölt lehet a Vasi Fantomember, aki ötszáz ajánlást kapott anélkül, hogy bárki tudna róla bármi biztosat: több forrásunk is megnevezett egy Magyar Pétert, de ő állítja, nem róla van szó.

Tuzson Bencét azért nem marasztalta el a Nemzeti Választási Bizottság, mert nem volt fideszes logó a miniszter kampányvideóján, a Kúria szerint pedig mégsem kampányolhat Vajda Zoltán Magyar Péter-idézettel.

  • Az orosz nagykövet azt üzente Magyar Péternek, hogy Oroszország nem avatkozik bele a magyar belügyekbe.
  • Erdős Norbert bejelentett egy játszótérépítési projektet, amit már 2022-ben is bejelentett, de az építkezés máig nem kezdődött el.
  • „Adok majd órákat, hogyan kell önerőből valakinek lenni” – ajánlotta fel Majka a mandineres Lentulai Krisztiánnak.

BELFÖLD

Orbánék osztogatása miatt 2106 milliárdos hiány jött össze a költségvetésben februárra, az éves cél 38,6 százalékát hozta már össze a kormány.

Fotó: Németh Dániel/444

A Kúria is az Átlátszónak adott igazat az Államkincstárral szemben a falvaktól visszakért uniós előlegek ügyében: nyilvánosságra kell hozni, mely településektől és mekkora összeget kért vissza az állam az uniós előlegekből 2022 és 2024 között.

  • Hadházy Ákos szerint Völner Pál lányából is konzul lett, de neki nem kellett olyan messzire mennie, mint Németh Szilárd lányának.
  • A parlamenti karzaton lévő fiatalokat próbálta megszólítani a rezsicsökkentésről szónokoló államtitkár, de a fiatalok távoztak a beszéde közben.
  • A nap képe: beszakadt az út a XVI. kerületben, és elnyelt egy autót.

OLAJSZŰKÍTÉS

A gázolaj ára 20, a benziné 10 forinttal drágult. Magyar Péter üzemanyagpiaci kormányzati beavatkozást és azonnali adócsökkentést követelt, a szerb kormány megtiltotta az üzemanyagexportot, a horvát kormány pedig korlátozta az üzemanyagárakat. Röviddel azután, hogy rendkívüli árazást vezetett be a Mol a saját kútjain, 619 forintra emelve a benzinárat, újabb benzinárstopot jelentett be Orbán, majd a magyar kormány is betiltotta az üzemanyagok exportját, és bejelentették, hogy csökkentik azok jövedéki adóját. Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője szerint ellátási nehézségeket okozhat az árszabályozás.

Fotó: Bankó Gábor/444

Orbán szerint ahhoz, hogy ne dráguljon elviselhetetlenül a kőolaj ára, fel kell függeszteni az orosz energiára kivetett szankciókat, és van másik szükséges lépés is, de azt csak később árulja el. Vlagyimir Putyin most azt mondja, hajlandó gázt és olajat szállítani Európába, ha az európai országok garantálják a hosszú távú elköteleződést, és az orosz elnök Magyarországgal mint megbízható partnerrel példálózott, de figyelmeztetett, hogy Európa helyett új piacokat is találhatnak az orosz olajnak.

  • Több mint 20 százalékkal nőttek az olajárak az USA-ban.
  • A parlamenti képviselők tavaly összesen 220 millió forintnyi közpénzt költöttek el benzinre.

IRÁN

Tovább folytatódnak a rakéta- és dróntámadások: Iránból, Izraelből, Libanonból és az Öböl menti országokból is robbanásokat jelentettek, de ez sem akadályozta meg az iráni rezsim híveit, hogy az utcán ünnepeljék az új legfőbb vezetőt. Pedig az Iráni Iszlám Köztársaság eddig arra épült, hogy náluk nincs örökletesség, és állítólag Modzstaba Hamenei néhány napja megölt apja sem akarta, hogy a fia legyen az utódja.

Fotó: SASAN/Middle East Images via AFP

Apokaliptikus állapotok uralkodnak Teheránban, miután az izraeli hadsereg több olajraktárt is eltalált a főváros közelében: a helyiek fullasztó levegőről, égő szemről és olajjal szennyezett esőről számolnak be, miközben az amerikaiak sincsenek oda az izraeli támadásért.

  • Ukrajna drónszakértőkkel segíti az USA-t a Közel-Keleten.

KÜLFÖLD

Akármilyen hihetetlen, a Z generáció tényleg átveszi a hatalmat Nepálban, és most Ázsia és Afrika autokratái aggódva figyelhetik, tudnak-e kormányozni „ezek a mai fiatalok”: nemrég még királyság volt, aztán a korrupt politikai elit játszótere, most fölényesen nyert a szegény himalájai országban az okostelefonos tüntetők pártja, egy rapperrel az élén.

Fotó: PRABIN RANABHAT/AFP
  • A Pixar kreatív igazgatója nem akar meleg karaktereket a filmjeikben.

És kijött a legutóbbi Borízű Hang ingyenes verziója is.

