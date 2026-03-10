„Elpattant bennem valami” – mondta a miskolci nő, aki dühében szétverte a pasija kocsiját, miután meglátta őt két nővel

Rongálás bűntett miatt folytatott eljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 24 éves nővel szemben, aki 2025. augusztus 22-én 20 óra körül odament a barátja Vörösmarty Mihály úton parkoló autójához, és:

a hátsó szélvédőjét betörte egy kővel,

majd beült a kocsiba, és az utastér berendezéseit megrongálta,

az első ülések közötti könyöklőt kitörte,

a hátsó ajtó ablaktekerőjét letörte,

a visszapillantó tükröt lepattintotta,

végül a hangszóró vezetékeit is kiszakította, majd távozott.

A rendőrök a nőt két nap múlva gyanúsítottként hallgatták ki. Az elkövető beismerő vallomást tett, és elmondta, hogy meglátta a barátját az utcán két ismeretlen lánnyal, és rögtön tudta, hogy az egyikkel megcsalja őt, ezért hirtelen – ahogy fogalmazott – „elpattant bennem valami”, ezért szétverte a partnere kocsiját. A rendőrség most az iratokat átadta az ügyészségnek. (police.hu)