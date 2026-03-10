Fel kell írnia a védett áron tankoló autós rendszámát a benzinkutasnak, és továbbítania kell az adatokat a NAV felé

Újabb részletszabályok jelentek meg a hétfőn bejelentett benzinársapkával, vagyis a védett árral kapcsolatban a keddi Magyar Közlönyben. Azt már első perctől kezdve tudni lehetett, hogy csak magyar rendszámú autók tankolhatnak védett áron, vagyis a benzinnél literenként 595 forintért, míg a dízelnél 615 forintért.

Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Ezzel kapcsolatban azonban a benzinkutasnak is plusz feladata lesz, nem lesz elég csak ellenőriznie a rendszámot, illetve a forgalmit. Helyette rögzítenie kell a rendszámot, vagy a forgalmi vonalkódját a hozzá tartozó bizonylattal együtt, és ezeket az információkat továbbítania kell majd a NAV felé adóügyi ellenőrzés céljából.

Ebből kiindulva az automata kutakon nem is engedi a kormány a védett áron való tankolást. A rendelet szerdán lép hatályba.

