Halálos gázolással végződött egy vécépapíros prankelés az Egyesült Államokban

Az amerikai Georgia államban egy középiskolai tanárt véletlenül halálra gázoltak a háza előtt, amikor kirohant a diákjai által elkövetett vécépapíros prankelés miatt. A BBC azt írja: amikor a 40 éves Jason Hughes kijött a házából a diákjaihoz, akik viccből vécépapírt dobáltak az otthoni előtti fákra, megcsúszott az esőáztatta talajon.

Jason Hughes

A diákok közben már menekülni kezdtek a „tetthelyről”, két autóval, és a férfi estében az egyik kocsi elé zuhant. Az már nem tudta elkerülni őt, elgázolta, és a férfi a helyszínen belehalt a balesetbe. Az autót vezető diákot halálos közúti baleset okozásával vádolják.

A tanár családja azt mondja, hogy ejteni akarják a vádakat. Laura Hughes, az elgázolt férfi felesége, aki szintén oktató ugyanabban a középiskolában, azt mondta, hogy férjét szerették a diákok. A férje tudott a tréfáról, „izgatottan várta, hogy tetten érje őket”. Azt mondta: „a család teljes mértékben támogatja, hogy minden érintett ellen ejtsék a vádakat”

A seriffhivatal közlése szerint a diák sofőr, akit a 18 éves Jayden Ryan Wallace-ként azonosítottak, és két másik személy megállt, hogy segítsen Hughes-nak, mielőtt a mentők megérkeztek és kórházba vitték volna. Wallace-t és a négy másik 18 éves érintettet emellett magánterületen való szemeteléssel is megvádolták.

A BBC megkereste a seriffhivatalt a nyilatkozatért, de az nem reagált. A Hall megyei tankerület szóvivője azt mondta, hogy Hughes-ra „szenvedélyes tanárként, mentorként és edzőként” fognak emlékezni, akit a diákok és a kollégák szerettek és tiszteltek”.