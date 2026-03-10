Ismered azt a viccet, hogy hány Nagyon Fontos Ember kell az Országos, Nyílt Lefedettségű Informatika Ágazati Tudásközpont időkapszulájának elhelyezéséhez?

És ha kampány van?

Hankó Balázs nem véletlenül innovációért felelős miniszter is, hatalmasat innováltak kedden a Választási Pszeudoesemények műfajban. Oké, nem akkorát, mint Erdős „Dolgozunk Rajta” Norbert, de így sem rossz.

Jöjjön az MTI fotója és a kapcsolódó képaláírás.

Fotó: Kovács Márton/MTI/MTVA

Budapest, 2026. március 10. Viszkok Mihály, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum kancellárja, Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára, Csordás Katalin, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum főigazgatója (b3) és Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (b-j) elhelyezi az Országos, Nyílt Lefedettségű Informatika Ágazati Tudásközpont létrehozásához kapcsolódó időkapszulát Budapesten 2026. március 10-én. A fejlesztés a III. kerületi Királyok útja 261. szám alatt valósul meg.

Az esemény sikerére való tekintettel Hankó miniszter még beszédet is mondott. Erre nem térnék ki részletesen, legyen elég annyi, hogy a tudásközpontot a magyar tudás, kreativitás, hivatás, mesterség fejlesztésére hozzák létre. Ellenben ha volt kedvenc időkapszula-elhelyezésed kampányban vagy kampánytól függetlenül, küldd el, és a legjobbakat összeszedem egy cikkbe. Addig is egy kedvcsináló darab a legenda, Nagy István életművéből: