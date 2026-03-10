Kiborult a CÖF, mert a bekemenet2026.hu domain a Tisza Nemzeti Menetére visz

Felháborodott nyílt levelet tett közzé a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány, mivel a Békemenet nevét „a Tisza Párt pártpolitikai eseményének népszerűsítéséhez használják fel”. Az történt ugyanis, hogy valaki létrehozta, pontosabban lefoglalta a bekemenet2026.hu domaint, amit ha beüt valaki a keresőbe, akkor a március 15-i Nemzeti Menet facebookos eseményoldalával találkozhat.

Fotó: Bankó Gábor/444

A CÖF azt írja:

„A magyar közéletben a Békemenet kifejezés nem politikai marketingeszköz, és még kevésbé nem egy üres politikai jelszó! Hanem egy több mint egy évtizede létező, hiteles civil kezdeményezés. A Békemenet első alkalommal 2012. január 21-én valósult meg, és azóta minden egyes alkalommal a CÖF–CÖKA szervezésében jött létre. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az elnevezést – amely védjegyoltalom alatt áll, és amelynek kizárólagos tulajdonosa a CÖF–CÖKA – ilyen politikai célú megtévesztésre használják fel.”

Az mondjuk finoman szólva is megmosolyogtató, hogy politikai célú megtévesztésről írnak, miközben állandóan civil jellegüket hangsúlyozzák, miután rendre összemossák őket és a Békemenetet is a Fidesszel, a párttal, amely már gyakorlatilag saját eszközeként tekint a vonulásos eseményre.

A kifejezés felhasználása ugyanakkor nemcsak jogi, hanem erkölcsi kérdés is a CÖF szerint:

„A Békemenetek ugyanis kezdettől fogva a béke, a nemzeti önrendelkezés és a stabilitás üzenetét hordozzák. Ezzel szemben az a politikai erő, amely ma ezt a kifejezést próbálja saját céljai szolgálatába állítani, olyan nemzetközi szereplőkkel áll közvetlen szövetségben, akik háborúpárti álláspontot képviselnek, és akiknek célja Magyarország szuverenitásának lebontása.”

Mindezzel azt sugallva, hogy a domain eltulajdonításáért a Tisza Párt tehető felelőssé. Teszik ezt úgy egyébként, hogy a nyilvános adatok szerint a domaint idén január 14-én foglalta le egy magánszemély. A Tisza valóban január közepén beelőzte a Fideszt, mikor lefoglalta a kormánypárt idei választási szlogenjéből következő biztosvalasztas.hu-t. Csakhogy ők ezt egyáltalán nem titkolták, a domain használójaként a Tisztelet és Szabadság Pártot jegyezték be.

Mindenesetre a CÖF szerint a történtek „nemcsak a több százezer résztvevő által képviselt értékeket sérti, hanem a közélet tisztaságát is”. Éppen ezért megvizsgálják a rendelkezésre álló jogi lehetőségeket és mindent megtesznek majd, hogy fellépjenek a visszaéléssel szemben.