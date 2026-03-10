LMP-s képviselők is megszavazták az ukránellenes kormánypárti határozati javaslatot

Fideszes, KDNP-s, Mi Hazánkos és jobbikos képviselők mellett három LMP-s képviselő is megszavazta az ukránellenes határozati javaslatot.
Erről kedd délelőtt szavazott a ház. A függetlenként bent ülő Bakos Bernadett, Kanász-Nagy Máté és Keresztes László Lóránt igen mondott az olyan kormányzati szövegekre, hogy
A szövegben felróják, hogy Magyarországhoz képest Ukrajna mennyi támogatást kap, és felszólították a kormányt arra is, hogy akadályozza meg, hogy „a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék”.
A határozati javaslatra összesen 142 igen és 28 nem szavazat érkezett, négyen tartózkodtak.
A létszám tehát nem volt teljes. Az ukrán pénzszállítókra szabott, és az ukránokat provokáló törvényjavaslatról délután szavaztak a képviselők, azon már nem vett részt Orbán Viktor és más vezető fideszes politikusok sem. (via hvg.hu)
Az ukrán pénzszállítmány feltartóztatása rettentően erős kampányfegyver lehet. Alkalmas arra, hogy befeketítsék vele a Tiszát, zsarolják vele Ukrajnát, és üzenjék a választónak, hogy a Fidesszel nem lehet szórakozni. Ehhez azonban sokszoros szintlépés kellett a pártállamtól és segítőitől.
A javaslatról szóló vitán a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős államtitkár azt mondta, csak tanúként hallgatták ki az ukránokat. Arra nem adott választ, hogy a korábbi szállítmányoknál miért nem léptek fel, és hogy miért van szüksége a NAV-nak a parlament segítségére.