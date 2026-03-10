Magyar Péter szerint a Fidesz vezetése már látja, hogy ezt a választást összehangolt csalások nélkül nem nyerhetik meg

„A Fidesz vezetése már pontosan látja, hogy ezt a választást összehangolt csalások és orosz beavatkozás nélkül nem nyerhetik meg. Vidéken a legkisebb településen is árad a Tisza” – írja közleményében Magyar Péter. Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje szerint „Orbánéknak ezért marad az uszítás, a fenyegetőzés és a dedós hazudozás aranyrudakról és külső finanszírozásról.”

Magyar úgy látja, „33 nappal a választások előtt mára elérkeztünk a politikai hangulat teljes megbillenéshez. A magyar vidék egyértelműen fellázadt Orbánék korrupt és dilettáns kormánya ellen. Március 15-én a Nemzeti Menetet a Holdról és Moszkvából is lehet majd látni.”

Magyar Péter Budakeszin, 2026. március 7-én Fotó: Németh Dániel/444

A csalásokra és az orosz beavatkozásra történő utalás változást jelezhet a Tisza-elnök retorikájában. A politikus a 444-nek adott egy hónapos interjújában az ez egy tiszta, demokratikus választás lesz-e kérdésre még így válaszolt:

„Nyilván nem, de ezt eddig is tudtuk. Ilyen körülmények között készülünk, és próbálunk sokkal többet nyújtani, mint amit egy teljesen tiszta és demokratikus választás esetén kellene. Ezért nyújtunk 120 százalékot, ezért kérjük az önkénteseinket is minél keményebb munkára, ezért várjuk el a szakértőinktől is, hogy minden körülmények között a maximumot nyújtsák. Felesleges az egyenlőtlen körülményekre mutogatni, miközben elindulunk a választáson. Semmi sem fog megváltozni tőle. Vannak olyan sportesemények is, amikor nem teljesen kiegyenlített a pálya, és tudja az egyik csapat, hogy neki többet kell nyújtani. Mi ezt tesszük, és meggyőződésem, hogy tudunk győzni ilyen körülmények között is.”

Ugyanakkor tény, hogy a Fidesz az elmúlt napokban Volodimir Zelenszkij ukrán kijelentéseit és a kreált „aranyrudas” ügyet felhasználva offenzívába lendült, miután előzőleg a közvélemény-kutatók nagyon jelentős Tisza-előnyt mértek.