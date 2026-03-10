„Magyarország a törvénytelenség ördögi körébe süllyed” az ukrán külügyminiszter szerint

„Magyarország a törvénytelenség ördögi körébe süllyed. Az ukrán állami bank pénzének ellopása után most törvényjavaslatot nyújtanak be, hogy azt »legalizálják«. Ez de facto elismerése annak, hogy Magyarország lépéseinek semmilyen jogalapja nincs” – reagált Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter a pénzszállító-ügy újabb fejleményére. Ezzel a lépéssel „csak újabb törvénytelenséget adnak a már meglévőhöz” a magyar kormánypártok, írta Szibiha.

A budapesti ukrán nagykövetség Facebook-bejegyzésében a miniszter azt ígéri: „Minden érintettet felelősségre vonunk – nemcsak a pénz eltulajdonítása miatt, hanem elsősorban a hét ukrán állampolgárral szembeni kegyetlen bánásmódért, amely sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét és a Konzuli Kapcsolatokról szóló Bécsi Egyezményt.”

A miniszter által említett, Kocsis Máté nevéhez fűződő törvényjavaslat formailag a parlament nemzetbiztonsági bizottságának hétfőn beterjesztett javaslata „hazánk nemzetbiztonsági érdekei védelmében a szokatlan mennyiségű, Magyarország területén szállított készpénz és aranyrudak kapcsán szükséges intézkedésekről” címmel. Ezt kedden, a választás előtti utolsó plenáris ülésen, kivételes eljárással fogadhatják el.

A javaslattal a Fidesz „az ukránok által pénzelt Tisza” narratívát erősítheti, hiszen olyan kitételek vannak benne, hogy a törvény célja, hogy „a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját (…) továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen.”

