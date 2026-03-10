Megjelentek a benzinárstop részletszabályai, kemény világ jön a kisebb benzinkutakra, a kormányrendelet felülírta Nagy Márton szavait és a piaci logikát is

Egy-két óra alatt cáfolta Nagy Mártont az élet: a gazdasági miniszter hétfő este kilenc órakor posztolt az üzemanyagárstopról, amiben többek között azt írta, hogy a kereskedők az árstopos (védett) árnál alacsonyabb áron kapják majd a dízelt és a 95-ös benzint. Majd még éjfél előtt megjelent a Magyar Közlöny, benne három olyan rendelettel, ami az ezúttal védett árnak hívott árstopról szólt, és azok egyikéből kiderült, hogy ez nincs így.
„A Kormány 50/2026. (III. 9.) Korm. rendelete a nemzetközi energiabiztonsági válsághelyzetre tekintettel a magyarországi üzemanyagellátás védelméről” című jogszabály szerint ugyanis „a védett áras termék – biokomponensekkel és szabvány szerinti adalékokkal együttesen értelmezett – legmagasabb kiskereskedelmi bruttó ára” (1. § 2. bekezdés) és a „védett áras termék – biokomponensekkel és szabvány szerinti adalékokkal együttesen értelmezett – legmagasabb nagykereskedelmi bruttó ára” (3. § 2. bekezdés) ugyanannyi lesz: a benzinnél literenként 595 forint, a gázolajnál 615 forint.
Magyarán a kormány eltörölte a benzinkutak árrését az árstopos üzemanyag-értékesítés esetére, tehát amikor magyar forgalmival magyar rendszámú autóba tankol valaki, azzal veszteséget termel nekik. „Mivel az árrést eltörölte a kormány ezzel most az üzemanyagpiacon, a kutak veszteséget fognak elkönyvelni, mert az egyéb üzemeltetési költségeiket (bérköltség, bérleti díjak stb.) sem tudják majd kitermelni a marzsból” – értékeli a helyzetet a Portfólió gyorselemzése, hozzátéve: ez a lépés a kisebb, kevésbé tőkeerős kutakat és láncoknak lesz különösen fájdalmas.
A rendeletekből kiderül még, hogy
A jogszabályok egyike szerint az állam az úgynevezett biztonsági kőolajtermék készletekből 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat szabadít fel. Ezek a készletek legkésőbb 2026. május 15-éig állnak rendelkezésre. Azt megerősíti az egyik rendelet, amit Nagy Márton szintén bejelentett hétfőn: a nyersolajra, dízelre és 95-ös benzinre azonnal exporttilalmat rendelt el a kormány.
Fontos azt is tudni, hogy Szijjártó miniszter külön rendeletben jogosultságot adhat, kölcsönösségi alapon, más országok autósainak, ha az adott ország hasonló jogokat ad a magyar autósoknak. Avagy, ahogyan a jogszabály írja: „Védett áras üzemanyaggal tölthető a külföldi rendszámú gépjármű, ha a külföldi rendszámú gépjármű államjelzése szerinti országban az üzemanyag védett áras termék, és a külpolitikáért felelős miniszter rendeletben megállapítja, hogy ezen országban a magyar rendszámú gépjármű – a védett ár mértékét ide nem értve – legfeljebb a magyar szabályozás szerinti korlátozásokkal, védett áras üzemanyaggal tölthető.”
A hétfő éjszaka megjelent rendelet egyébként éjfélkor életbe is lépett, vagyis a kutaknak ezúttal sem volt sok idejük felkészülni a jogszabályi előírások alkalmazására. A Mol például saját töltőállomásainak néhány órával az árstop bejelentése előtt rendelt el, rendkívüli árintézkedéssel új, a később a kormány által megszabottnál magasabb árakat. Az árstopos kormánydöntéssel kapcsolatban Bujdos Eszter üzemanyag-piaci szakértő első, még a részletek ismerete nélküli reakciójáról itt számoltunk be.
Nagy Márton azt is bejelentette, hogy csökkentik azok jövedéki adóját.
A 95-ös benzint legfeljebb 595 forintért, a gázolajat legfeljebb 615-ért adhatják a kutak. A lépés éjfélkor lép életbe, a magyar forgalmival és rendszámmal rendelkező autókra vonatkozik. Magyar Péter szerint adót kellett volna csökkenteni, akkor 50-100 forinttal olcsóbb lehetne az üzemanyag.
Ez 34 forinttal magasabb, mint a mostani átlagár. A gázolaj árát is szabályozzák. A levél valódiságát a 444 egy forrása is megerősítette.
Az importőrök nem lesznek érdekeltek, hogy veszteséggel hozzanak be üzemanyagot az országba, a Mol finomítója csak hatvan százalékon működik, mondja a holtankoljak.hu ügyvezetője.