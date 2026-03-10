Megtépte a saját mezét a Honvéd-játékos, hogy utána elküldhesse valahova a játékvezetőt

Balhés jelenetekkel ért véget a labdarúgó NB II. hétfő esti rangadója. A listavezető Honvéd a még szintén a feljutásra pályázó Kecskemétet fogadta és 1-0-ra kikapott. A hazai játékosok nem kezelték lazán a feszültséget, különösen Pinte Patrik nem, aki először is nagyon durván letalpalta egyik ellenfelét:

Ez a játékvezetőnél sárga lapot ért, ám az eset nyomán kialakult dulakodásban a már lecserélt Kállai Kevin a Kispest, valamint az asszisztensedző Szalai Tamás a Kecskemét részéről pirosat kapott.

Pinte így maradt a pályán, lehetett még egy nagyjelenete, amikor is előbb megtépte a saját mezét, majd a társaival együtt számon kérte a játékvezetőt, hogy nem büntette a történtek miatt az ellenfelet. Hogy mit mondott a bírónak, azt pusztán a szájmozgás alapján nem idézzük:

A 0-1 azt jelenti, hogy a Honvéd előnye a táblázat élén 2 pontra csökkent a Vasassal szemben, a 3. helyen álló Kecskemét hátránya viszont még így is tetemes.