Nagy Dávid Kutyapárt-listavezető: De ha már mindenért lehajolsz, akkor be is kaphatod

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt szerint szervezett akció állhat a mögött, hogy az utolsó pillanatban közel 40 választókerületben fellebbezéseket nyújtottak be jelöltjeik nyilvántartásba vétele ellen. Az ügyet közleményük szerint a választási bizottságok vizsgálják. Az MKKP állítja, a fellebbezéseknek nincs valós jogi alapjuk, várakozásaik szerint jelöltjeik listája végül jogerősen nyilvántartásba kerül, így a választók szavazhatnak majd rájuk az április 12-ei országgyűlési választásokon.

Nagy Dávid pártigazgató-listavezető az fb-oldalán azt írta: „Minden eszközzel és bármi áron el akarnak gáncsolni. Valaki szervezetten, előre eltervezett módon, központi akcióként fellebbezte meg a jelöltjeink nyilvántartásba vételét az utolsó pillanatban. A mi jelöltjeinket támadják nagyon, nem kamupártok kamujelöltjeit az NVI hivatalos adatai alapján. Ez az akció nem a véletlen és nem egy magányos állampolgár aggodalmának műve.”

A pártigazgató szerint nincs valós alapja a fellebbezéseknek, annyi történik, hogy „valaki a jogrendszert sunyi módon felhasználva próbálja megnehezíteni a listaállításunkat. Nem bírják elviselni, hogy vannak, akik velünk vagy velünk is vannak, és nem vagy nem csak velük. Nem tűrnek meg senkit maguk mellett.”

Forrás: Nagy Dávid fb-oldala

Nem tudják, ki csinálja ezt, állítja a pártigazgató, de még biztosabb lett abban, hogy amit csinálnak, az a helyes. „Kellemes vergődést. Felfele ütni bátrabb volna. De ha már mindenért lehajolsz, akkor be is kaphatod” – zárja a bejegyzését.

Az elmúlt hetekben a kutyapártosokat ellenzéki oldalról rengeteg bírálat érte amiatt, hogy – szemben a Momentummal, az MSZP-vel és más hasonló formációkkal – indulni fognak a választásokon. Magyar Péter Tisza-elnök hétfőn azt mondta, „aki nem a Tisza listájára és jelöltjére szavaz, az Orbán aljas, korrupt rendszerét akarja vagy fogja hatalomban tartani”. Az MKKP-é az egyike annak a mindössze öt pártlistának, amely szerepelni fog a szavazólapokon. Ilyen kevés párt még soha nem indult a rendszerváltás óta a magyarországi választásokon.