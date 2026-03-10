Orbán előre meghirdetett országjárásba kezd, kiáll a terekre

A sportcsarnokokban tartott Digitális Polgári Kör-gyűléseknek vége, új műfajba kezd a kampányhajrában Orbán Viktor. A miniszterelnök Facebook-oldalára feltöltött poszt szerint országjárásra indul jövő héten, és hat állomás helyszínét és időpontját is bemondták előre. Ráadásul tereken kampányol majd. Az eddig fórumait nem hirdették meg, azokról olvasói jelzésekből lehetett értesülni, és mind zárt térben voltak.

A meghirdetett menetrend szerint Orbán itt bukkan majd fel:

Március 16-án este 6-kor Kaposváron a Kossuth téren.

Március 17-én este 6-kor Egerben az Eszterházy téren.

Március 18-án szintén este 6-tól Dunaújvárosban a Dózsa György téren.

Március 20-án 6-tól Szentendrén a Fő téren.

Március 21-én délután 4-kor Miskolcon a Szent István téren. (Aznap lesz egyébként a CPAC is Budapesten, amit Orbán nyit meg.)

Március 22-én délután 4-kor Hódmezővásárhelyen a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt.

Kérdés, hogy a tereket mennyire zárják majd le kordonnal, lesz-e beléptetés vagy bárki szabadon odamehet, esetleg még kérdezhet is – ez a posztból nem derült ki. A DPK-kon ugyan kérdezték Orbánt, de egy embert leszámítva fideszes vagy Fidesz-közeli szereplők kaptak szót/jutottak be eleve.

Orbán az esztergomi DPK-n Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

Orbán mellett Lázár János és Szijjártó Péter is járja az országot, ők hárman viszik a Fidesz kampányát. Lázár is változtatott a formátumon, az eddigi 3-4 órás fórumok helyett ettől a héttől 1-2 órásakat tart, Lázár Expressz néven. Ők hárman együtt akarják megcsinálni, amit Magyar Péter egyedül, vagyis minden egyéni választókerületbe elmenni április 12-ig. Magyar egyébként jellemzően napi 4 fórumot tart.

Térképre vittük, hogy melyik választókerületben ki járt már. Ha rákattintanak az egyes helyekre, látszik az is, hogy kik ott a jelöltek. A térképre azokat a helyszíneket vittük fel, ahová a választás időpontjának hivatalos kitűzése, vagyis január 13 után mentek el.